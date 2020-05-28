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Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию

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№ 54 от 27 мая 2020

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В Петербурге с 1 июня разрешили не носить маски на улицах

Общество14

14
 

Власти Санкт-Петербурга разрешили с 1 июня выходить на улицу без масок и перчаток. Об этом сообщается на сайте администрации города.

При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным. Кроме того, жителям города старше 65 лет разрешили не соблюдать обязательный режим самоизоляции, который ввели в конце марта.

Помимо этого в Петербурге разрешат открыться нотариальным и юридическим конторам, а также кладбищам.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей», — сказал губернатор города Александр Беглов.

Согласно официальным данным, в Петербурге за последние сутки зафиксировали 383 зараженных COVID-19, 325 человек выздоровели, девять умерли. Число новых случаев в последнии дни незначительно снижалось, всего в городе выявили чуть меньше 15 тысяч зараженных.

Теги:
коронавирус, петербург, nt

В Петербурге начались задержания вышедших с пикетами в поддержку арестованного спецкора «Новой» Ильи Азара

Общество604

604
 

В Санкт-Петербурге начали задерживать вышедших на одиночные пикеты к Гостиному двору в поддержку спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночную акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Георгий Марков

Всего задержали девять человек, среди которых активисты движения «Весна» Илья Любимов и Анастасия Чавдарова, а также пресс-секретарь организации.

Фото: Георгий Марков

Ранее на аналогичной акции у столичного МВД задержали несколько человек, в том числе главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. На задержанных составляют протоколы о нарушении правил проведения митингов (20.2 КоАП) и о нарушении режима самоизоляции (ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Фельгенгауэр и Плющева уже отпустили из ОВД.

Напомним, Тверской районный суд арестовал специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара на 15 суток. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга несмотря на то, что одиночный пикет не считается массовой акцией и не требует согласования.

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Теги:
коронавирус, петербург, nt
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