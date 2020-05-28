В Петербурге с 1 июня разрешили не носить маски на улицах

Власти Санкт-Петербурга разрешили с 1 июня выходить на улицу без масок и перчаток. Об этом сообщается на сайте администрации города.

При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным. Кроме того, жителям города старше 65 лет разрешили не соблюдать обязательный режим самоизоляции, который ввели в конце марта.

Помимо этого в Петербурге разрешат открыться нотариальным и юридическим конторам, а также кладбищам.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей», — сказал губернатор города Александр Беглов.

Согласно официальным данным, в Петербурге за последние сутки зафиксировали 383 зараженных COVID-19, 325 человек выздоровели, девять умерли. Число новых случаев в последнии дни незначительно снижалось, всего в городе выявили чуть меньше 15 тысяч зараженных.