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Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию
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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
В Петербурге с 1 июня разрешили не носить маски на улицах
Власти Санкт-Петербурга разрешили с 1 июня выходить на улицу без масок и перчаток. Об этом сообщается на сайте администрации города.
При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным. Кроме того, жителям города старше 65 лет разрешили не соблюдать обязательный режим самоизоляции, который ввели в конце марта.
Помимо этого в Петербурге разрешат открыться нотариальным и юридическим конторам, а также кладбищам.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей», — сказал губернатор города Александр Беглов.
Согласно официальным данным, в Петербурге за последние сутки зафиксировали 383 зараженных COVID-19, 325 человек выздоровели, девять умерли. Число новых случаев в последнии дни незначительно снижалось, всего в городе выявили чуть меньше 15 тысяч зараженных.
Теги:коронавирус, петербург, nt
В Петербурге начались задержания вышедших с пикетами в поддержку арестованного спецкора «Новой» Ильи Азара
В Санкт-Петербурге начали задерживать вышедших на одиночные пикеты к Гостиному двору в поддержку спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночную акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».
Всего задержали девять человек, среди которых активисты движения «Весна» Илья Любимов и Анастасия Чавдарова, а также пресс-секретарь организации.
Ранее на аналогичной акции у столичного МВД задержали несколько человек, в том числе главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. На задержанных составляют протоколы о нарушении правил проведения митингов (20.2 КоАП) и о нарушении режима самоизоляции (ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Фельгенгауэр и Плющева уже отпустили из ОВД.
Напомним, Тверской районный суд арестовал специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара на 15 суток. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга несмотря на то, что одиночный пикет не считается массовой акцией и не требует согласования.
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