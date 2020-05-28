В Петербурге начались задержания вышедших с пикетами в поддержку арестованного спецкора «Новой» Ильи Азара

В Санкт-Петербурге начали задерживать вышедших на одиночные пикеты к Гостиному двору в поддержку спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночную акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Георгий Марков

Всего задержали семерых человек, среди которых активисты движения «Весна» Илья Любимов и Анастасия Чавдарова, а также пресс-секретарь организации.

Фото: Георгий Марков

Ранее на аналогичной акции у столичного МВД задержали несколько человек, в том числе главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. На задержанных составляют протоколы о нарушении правил проведения митингов (20.2 КоАП) и о нарушении режима самоизоляции (ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Фельгенгауэр и Плющева уже отпустили из ОВД.

Напомним, Тверской районный суд арестовал специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара на 15 суток. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга несмотря на то, что одиночный пикет не считается массовой акцией и не требует согласования.