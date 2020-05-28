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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Роспотребнадзор согласовал с РФС проведение матчей с болельщиками на трибунах
Роспотребнадзор разрешил Российскому футбольному союзу (РФС) проводить матчи с болельщиками, однако трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%. Об этом говорится в заявлении РФС, копия которого оказалась РИА Новости.
Роспотребнадзор обязал организаторов матчей следить за соблюдением дистанции между игроками и персоналом. Кроме того, стадион нужно будет разделить на три зоны: для зрителей, игроков и внешнюю. Кроме того, РФС должен обеспечить ежедневный медосмотр персонала, игроков и судей и регулярно проводить дезинфекцию на стадионах.
Возобновить сезон Российской премьер-лиги планируют уже 21 июня, тогда же стартует и Кубок России. Турниры низших дивизионы в РФС решили завершить. Временно отменить все турниры под своей эгидой РФС решил в середине марта на фоне распространения коронавирусной инфекции. Также были приостановлены все другие спортивные мероприятия.
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Теги:sn, рфс, болельщики, футбол
Депздрав Москвы: число жертв коронавируса за апрель в столице может быть скорректировано с 639 до 1 561
В Москве число жертв коронавируса в апреле, по новым данным, может быть скорректировано 639 до 1 561, следует из анализа столичного департамента здравоохранения.
По оценкам московских властей, летальность от коронавируса в Москве в прошлом месяце составила от 1,4 до 2,8%. Первое значение выходит, если учитывать случаи, где инфекция стала основной причиной смерти, а второй — с учетом всех, у кого она была подтверждена. Депздрав подчеркивает, что любая из этих цифр ниже, чем в Нью-Йорке (10%) или Лондоне (23%).
Так, первоначально озвученное число умерших от коронавируса в апреле власти уточнили с 639 до 636. К этому прибавили 169 случаев, когда причиной смерти, скорее всего, стала инфекция, даже при отрицательном результате теста. Специалисты депздрава также выявили 756 человек с коронавирусом, которые умерли от других причин. Кроме того, из последней группы выделили 360 случаев, когда COVID-19, вероятно, оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и смертельных осложнений.
«Если учесть все эти значения, то "необъяснимое" превышение смертности в апреле по отношению к среднегодовому показателю составит около 200 человек (192). Мы разбираемся с этой цифрой и устанавливаем все возможные ее причины», — заверили московские власти. При этом отмечается, что в апреле за пределами столицы умерли 1230, смерть которых зарегистрировали в Москве. Это на 278 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее в федеральную статистику случаев смерти от коронавируса включали только людей, причиной смерти которых был указан коронавирус, а не вызванные им осложнения. Накануне Минздрав решил всегда указывать COVID-19 в причинах смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом в министерстве отказались вносить в федеральный список зараженных тех, кто не жалуется на заболевание.