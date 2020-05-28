Депздрав Москвы: число жертв коронавируса за апрель в столице может быть скорректировано с 639 до 1 561

В Москве число жертв коронавируса в апреле, по новым данным, может быть скорректировано с 639 до 1 561, следует из анализа столичного департамента здравоохранения.

По оценкам московских властей, летальность от коронавируса в Москве в прошлом месяце составила от 1,4 до 2,8%. Первое значение выходит, если учитывать случаи, где инфекция стала основной причиной смерти, а второй — с учетом всех, у кого она была подтверждена. Депздрав подчеркивает, что любая из этих цифр ниже, чем в Нью-Йорке (10%) или Лондоне (23%).

Так, первоначально озвученное число умерших от коронавируса в апреле власти уточнили с 639 до 636. К этому прибавили 169 случаев, когда причиной смерти, скорее всего, стала инфекция, даже при отрицательном результате теста. Специалисты депздрава также выявили 756 человек с коронавирусом, которые умерли от других причин. Кроме того, из последней группы выделили 360 случаев, когда COVID-19, вероятно, оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и смертельных осложнений.

«Если учесть все эти значения, то "необъяснимое" превышение смертности в апреле по отношению к среднегодовому показателю составит около 200 человек (192). Мы разбираемся с этой цифрой и устанавливаем все возможные ее причины», — заверили московские власти. При этом отмечается, что в апреле за пределами столицы умерли 1230, смерть которых зарегистрировали в Москве. Это на 278 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в федеральную статистику случаев смерти от коронавируса включали только людей, причиной смерти которых был указан коронавирус, а не вызванные им осложнения. Накануне Минздрав решил всегда указывать COVID-19 в причинах смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом в министерстве отказались вносить в федеральный список зараженных тех, кто не жалуется на заболевание.