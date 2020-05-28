Мэрия Москвы опубликовала карту с графиком прогулок 

Столичная мэрия запустила интерактивную карту Москвы, с помощью которой можно узнать график прогулок по городу, введенный в рамках второго этапа снятия ограничений. Воспользоваться ей можно на официальном городском портале.

Скриншот карты с сайта mos.ru

Столичные власти разделили все жилые дома города на шесть групп, гулять москвичи будут по очереди. Теперь жители столицы могут выйти на улицу два раза в будни и один раз в выходной. На интерактивной карте можно выбрать свой дом и посмотреть дату разрешенной прогулки.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в разговоре с журналистами объяснил, что граждане должны гулять в указанное время по адресу прописки. В случае, если место жительства и место прописки не совпадают, то человеку нужно гулять по графику именно того дома, в котором он зарегистрирован.

Это правило не будет относиться к семьям, которые живут в одной квартире, но прописаны в разных местах, заверил Немрюк, пообещав провести с полицейскими инструктаж на этот счет. «Если проживают в одной квартире, то будем рекомендовать за это не штрафовать и не наказывать», — сказал он.

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Несмотря на то, что в Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня, выходить на улицу для прогулок и занятий спортом можно будет уже с понедельника. Тогда же в столице возобновят свою работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми. Парикмахерские и салоны красоты пока что останутся закрытыми; пользоваться детскими и спортивными площадками пока также не разрешено.