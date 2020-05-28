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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Мэрия Москвы опубликовала карту с графиком прогулок
«Новая газета»редакция
Столичная мэрия запустила интерактивную карту Москвы, с помощью которой можно узнать график прогулок по городу, введенный в рамках второго этапа снятия ограничений. Воспользоваться ей можно на официальном городском портале.
Столичные власти разделили все жилые дома города на шесть групп, гулять москвичи будут по очереди. Теперь жители столицы могут выйти на улицу два раза в будни и один раз в выходной. На интерактивной карте можно выбрать свой дом и посмотреть дату разрешенной прогулки.
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в разговоре с журналистами объяснил, что граждане должны гулять в указанное время по адресу прописки. В случае, если место жительства и место прописки не совпадают, то человеку нужно гулять по графику именно того дома, в котором он зарегистрирован.
Это правило не будет относиться к семьям, которые живут в одной квартире, но прописаны в разных местах, заверил Немрюк, пообещав провести с полицейскими инструктаж на этот счет. «Если проживают в одной квартире, то будем рекомендовать за это не штрафовать и не наказывать», — сказал он.
Несмотря на то, что в Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня, выходить на улицу для прогулок и занятий спортом можно будет уже с понедельника. Тогда же в столице возобновят свою работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми. Парикмахерские и салоны красоты пока что останутся закрытыми; пользоваться детскими и спортивными площадками пока также не разрешено.
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