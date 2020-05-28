Муниципальные депутаты Хамовников потребовали немедленно освободить спецкора «Новой» Илью Азара

Муниципальные депутаты столичного района Хамовники потребовали немедленно освободить спецкора «Новой газеты» Илью Азара, которого арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции». Текст открытого обращения предоставил в редакцию депутат Александр Нахимсон.

«Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток нашего друга и коллегу, депутата Илью Азара, за одиночный пикет. […] Очевидно, что арест Ильи связан исключительно с его политическими взглядами и активной публичной деятельностью по защите прав граждан России на свободу слова и собраний. Мы, депутаты Хамовников, полностью поддерживаем Илью в этой борьбе», — заявили они.

Депутаты подчеркнули, что считают арест Азара незаконным, так как проведение одиночных пикетов не требует согласования с властями. Они отметили, что журналист не нарушил никаких законов, находился на пикете в маске и перчатках и не подвергал риску здоровье прохожих.

Сегодня у здания главного управления МВД на Петровке собрались журналисты, которые также попытались провести одиночные пикеты в поддержку спецкора «Новой» и муниципального депутата Ильи Азара. Полиция уже задержала главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, а также главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву, фотографа Викторию Ивлеву и писательницу Алису Ганиеву. Формальной причиной их задержания правоохранители назвали нарушение режима самоизоляции.