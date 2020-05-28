Собянин: режим санитарных ограничений в Москве будет действовать до появления вакцины от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим санитарных ограничений будет действовать в столице до появления вакцины от коронавируса, передает ТАСС.

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24». Мэр добавил, что «это не означает, что мы должны взаперти все время жить», напомнив о частичном ослаблении ограничений с 1 июня.

Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, в свою очередь, рассказал журналистам, что власти столицы пока не готовы принять решение об отмене пропусков. «Не хотим повторить ошибки тех регионов и стран, которые метались туда-сюда», — объяснил он.

По словам Собянина, ситуация с COVID-19 в Москве «не такая радужная», поэтому не стоит «забегать вперед». К тому же, как напомнил мэр, статистика смертности от инфекции в мае увеличится. Он отметил, что пик распространения коронавируса в столице уже позади, но временные госпитали сохранят на случай второй волны заражений.

Также Собянин заверил, что московские власти публикуют все данные о случаях смерти от коронавируса. Он утверждает, что «цифры открытые», и скрыть их невозможно. «Невозможно каким-то образом искоренить или сказать, что меньше умерло и так далее. Это полный абсурд, мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза», — подчеркнул столичный мэр.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова на вопрос о сроках получения вакцины ответила, что российские власти надеются на ее появления до второй волны заболевания. Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что вторая волна может возникнуть в октябре-ноябре. В Минздраве прогнозировали, что первые результаты клинических испытаний вакцин можно ожидать в конце июля, тогда же лекарство станет доступным для более широкого применения.