Германия заявила о причастности ГРУ к хакерской атаке на Бундестаг и пригрозила России санкциями

Германия обвинила Главное управление Генерального штаба Минобороны России в причастности к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году и предупредила российского посла Сергея Нечаева о санкциях, которые Евросоюз может ввести против ответственных за нападение. О вызове российского дипломата в министерство иностранных дел ФРГ сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Германия считает, что в атаке принимал участие россиянин Дмитрий Бадин, который в составе группы ART28 на несколько дней нарушил работу IT-систем Бундестага. По данным МИД ФРГ, он является сотрудником российской спецслужбы. Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила Бадина в уголовный розыск.

В начале мая немецкий журнал Der Spiegel рассказал, что в конце апреля 2015 года хакерам удалось получить доступ к системе немецкого парламента. Депутатам пришло письмо, якобы отправленное из структур ООН, в котором содержалась вредоносная ссылка. Открыв ее, парламентарии загрузили на свои компьютеры программу, ворующую пароли.

Взломщик, действовавший под псевдонимом Scaramouche, смог получить доступ и к служебным компьютерам канцлера Германии Ангелы Маркель. В результате была похищена ее переписка за период с 2012 по 2015 год — более 16 гигабайт данных. Дмитрия Бадина, которого немецкие спецслужбы подозревают в работе на ГРУ, также разыскивает и ФБР США из-за его возможной причастности к взлому серверов Демократической партии.