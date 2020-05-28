ЦИК и Роспотребнадзор рекомендовали членам избиркомов на голосовании по Конституции выходить на перерывы каждый час

Центральная избирательная комиссия совместно с Роспотребнадзором подготовила рекомендации по проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии коронавируса. Первым документ опубликовал телеграм-канал «Сибиряк». Его подлинность «Открытым медиа» подтвердили в ЦИК, но комментировать содержание отказались.

Так, ЦИК рекомендует избиркомам в день голосования раз в час устраивать десятиминутные технологические перерывы для дезинфекции и проветривания помещений. За сохранностью избирательной документации в это время будет следить глава избиркома. Бюллетени и другие документы при этом должны убирать в сейф или другое место, недоступное для посторонних.

Саму процедуру голосования рекомендовано по возможности проводить на открытом воздухе. Если на территории здания нет подходящей веранды или навеса, предлагается установить там армейские палатки или тенты. О таких планах проведения голосования ранее сообщала «Тайга. Инфо». «Открытые медиа» обратили внимание, что документ не исключает продления голосования на несколько дней, так как в нем есть формулировка «в день (дни) голосования».

ЦИК и Роспотребнадзор также рекомендуют организовать на участках проверку температуры. Для изоляции людей с симптомами заболевания на избирательных участках предлагают организовать дополнительные помещения для ожидания «скорой», где должно быть обеспечено голосование с помощью переносного ящика.

При надомном голосовании рекомендуется оборудовать площадку на улице во дворе, либо передавать бюллетень избирателю на лестничной площадке бесконтактным способом. Опускать бюллетень в урну сможет только представитель комиссии с согласия участника голосования.

Дату проведения общероссийского голосования после ее переноса из-за коронавируса пока не называли. Согласно самому закону о поправках, день голосования должны объявить не позже чем за 30 суток. Источники Интерфакса называли возможной датой 8 июля.