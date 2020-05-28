Всех младенцев необходимо тестировать на коронавирус при рождении, говорится в новых рекомендациях Минздрава. Если же новорожденный контактировал с заболевшим или с человеком, у которого только подозревают заражение, его стоит проверить дважды.

Беременным же, переболевшим COVID-19, в том числе и без симптомов, стоит делать УЗИ раз в месяц. У них «возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения инфекции», пришли к выводу в ведомстве, проанализировав больше ста зарубежных случаев.

В России сообщалось о закрытии нескольких роддомов на карантин из-за нахождения там больных о коронавирусом — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростовской области, Удмуртии и ЕАО. На прошлой неделе в петербургской Боткинской больнице скончалась 34-летняя беременная мигрантка, ребенка спасти не удалось. У трех заразившихся матерей из Москвы, Саратова и Северной Осетии родились дети с коронавирусом.