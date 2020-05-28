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28 мая, 18:00

Как беречь пожилых в пандемию, не лишая их свободы? Стрим с Сашей Галицким

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№ 54 от 27 мая 2020

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Минздрав рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус

Общество56

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Всех младенцев необходимо тестировать на коронавирус при рождении, говорится в новых рекомендациях Минздрава. Если же новорожденный контактировал с заболевшим или с человеком, у которого только подозревают заражение, его стоит проверить дважды.

Беременным же, переболевшим COVID-19, в том числе и без симптомов, стоит делать УЗИ раз в месяц. У них «возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения инфекции», пришли к выводу в ведомстве, проанализировав больше ста зарубежных случаев.

В России сообщалось о закрытии нескольких роддомов на карантин из-за нахождения там больных о коронавирусом — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростовской области, Удмуртии и ЕАО. На прошлой неделе в петербургской Боткинской больнице скончалась 34-летняя беременная мигрантка, ребенка спасти не удалось. У трех заразившихся матерей из Москвы, Саратова и Северной Осетии родились дети с коронавирусом.

Теги:
коронавирус, дети, минздрав, va

Депутаты предложили лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете

Политика417

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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России подготовила законопроект об уголовном наказании за пропаганду употребления наркотиков в интернете, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Депутаты предлагают дополнить статью 230 Уголовного кодекса и ввести наказание за пропаганду наркотиков в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. В случае смерти двух или более человек может грозить колония сроком от 12 до 15 лет. Законопроект в скором времени собираются внести в Госдуму. 

Необходимость его принятия авторы объясняют результатами мониторинга антинаркотического комитета, оценившего ситуацию в последние три года как тяжелую. Верховный суд уже рассмотрел инициативу и не дал замечаний по проекту. 

На заседании комиссии по вмешательству депутаты также обсудили подготовленный законопроект о досудебной блокировке СМИ и интернет-ресурсов за оправдание экстремизма или терроризма. Согласно документу, соответствующее решение сможет принимать генпрокурор или его заместители.

Разработать законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете в октябре распорядился президент Владимир Путин. В МВД предлагали лишать нарушителей свободы сроком до двух лет. В правительстве также подготовили проект, предусматривающий за пропаганду наркотиков штрафы до 1,5 млн рублей.

Теги:
kb, законопроекты, пропаганда, наркотики
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