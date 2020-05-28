В Москве начали задерживать журналистов, вышедших с пикетами в поддержку арестованного спецкора «Новой» Ильи Азара

У здания столичного МВД на Петровке, 38 проходят пикеты журналистов в поддержку спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночную акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции».

Первым в пикет встал главред «Медиазоны» Сергей Смирнов. Его сразу же задержали полицейские.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр второй встала в пикет, и ее сразу же сопроводили в автозак. Журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева тоже задержали. Задержанных доставляют в ОВД Тверской. Сотрудник полиции заявил корреспондентке «Новой», что любые публичные мероприятия сегодня незаконны, поскольку нарушают режим самоизоляции в Москве.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Обновлено 16:43 Полиция задержала главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву, фотографа Викторию Ивлеву и писательницу Алису Ганиеву. На просьбу объяснить причину задержания полицейский советует «читать указ города Москвы», не уточняя, какой именно. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Напомним, ранее в четверг Тверской районный суд арестовал специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара на 15 суток. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения митинга) несмотря на то, что одиночный пикет не считается массовой акцией и не требует согласования.

Днем ранее за аналогичный пикет на Петровке в поддержку Воронцова на 15 суток был арестован активист Виктор Немытов.