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№ 54 от 27 мая 2020

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Депутаты предложили лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете

Политика26

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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России подготовила законопроект об уголовном наказании за пропаганду употребления наркотиков в интернете, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Депутаты предлагают дополнить статью 230 Уголовного кодекса и ввести наказание за пропаганду наркотиков в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. В случае смерти двух или более человек может грозить колония сроком от 12 до 15 лет. Законопроект в скором времени собираются внести в Госдуму. 

Необходимость его принятия авторы объясняют результатами мониторинга антинаркотического комитета, оценившего ситуацию в последние три года как тяжелую. Верховный суд уже рассмотрел инициативу и не дал замечаний по проекту. 

На заседании комиссии по вмешательству депутаты также обсудили подготовленный законопроект о досудебной блокировке СМИ и интернет-ресурсов за оправдание экстремизма или терроризма. Согласно документу, соответствующее решение сможет принимать генпрокурор или его заместители.

Разработать законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете в октябре распорядился президент Владимир Путин. В МВД предлагали лишать нарушителей свободы сроком до двух лет. В правительстве также подготовили проект, предусматривающий за пропаганду наркотиков штрафы до 1,5 млн рублей.

Теги:
kb, законопроекты, пропаганда, наркотики
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