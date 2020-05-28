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№ 54 от 27 мая 2020

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Минобороны увеличило на четверть стоимость Ил-76 в госконтракте на 140 миллиардов рублей

Политика2

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Минобороны заключило на новых условиях контракт с ульяновским заводом «Авиастар-СП» на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, рассказали «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Юрия Борисова. Их количество сократят, а стоимость одного изделия увеличат как минимум на четверть.

Контракт 2012 года на 39 Ил-76 за 140 миллиардов рублей оказался сорван из-за тяжелого финансового состояния «Авиастара» и неверной оценки стоимости самолетов: вместо заложенных 3,5 миллиардов, завод тратил на производство около 4,9 миллиардов рублей.

Как писали СМИ, возглавлявший тогда Минобороны Анатолий Сердюков тогда выступал за развитие российско-украинского проекта Ан-70, из-за чего ОАК, куда входит «Авиастар», пришлось снижать цены, чтобы заказ не ушел к конкурентам

Всего по старому контракту теперь будет сдано 13 самолетов, а с 2021 года вступит в силу новый контракт до 2028 года на еще 14 судов, каждый из которых, по данным «Коммерсанта», будет стоить 4,5–5 миллиардов рублей. К концу прошлого года Минобороны передали всего 4 транспортника, а еще два — в начале этого года. По новому контракту завод с 2021 года будет поставлять заказчику по два самолета в год.

Теги:
госзаказ, самолеты, минобороны, va

Минтранс предложил возвращать деньги за отмененные авиаперелеты через три года

Общество347

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Министерство транспорта предложило возвращать через три года деньги за отмененные из-за пандемии авиаперелеты. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. 

Таким образом, авиаперевозчики смогут выдавать ваучеры вместо денег за рейсы, которые отменились после 18 марта. Использовать их пассажир сможет для других поездок в течение трех лет. При этом речь идет только о тех билетах, которые были куплены до 1 мая. 

«К 19 марта 2020 года во всех субъектах были введены ограничительные меры, которые достигли пика в апреле-мае 2020 года. В этой связи заключение пассажиром договора воздушной перевозки в мае 2020 года уже не является для него форс-мажором», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. 

В министерстве полагают, что это поможет «снять социальную напряженность». Ранее Госдума приняла законопроект, разрешающий перевозчикам выдавать пассажирам ваучеры вместо денег, если поездка отменилась после ведения режима повышенной готовности или ЧС. Порядок и сроки компенсации затрат на билеты должно было определить правительство. 

На систему ваучеров после закрытия международного авиасообщения перешли многие российские авиаперевозчики. Первым об отказе от денежных компенсаций объявил лоукостер «Победа», отменивший до конца мая не только международные, но и внутренние полеты. Эта авиакомпания пообещала вернуть деньги за билеты через год, если пассажир не воспользуется ваучером.

Теги:
sn, компенсация, самолеты, минтранс
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