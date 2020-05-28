Минобороны увеличило на четверть стоимость Ил-76 в госконтракте на 140 миллиардов рублей

Минобороны заключило на новых условиях контракт с ульяновским заводом «Авиастар-СП» на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, рассказали «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Юрия Борисова. Их количество сократят, а стоимость одного изделия увеличат как минимум на четверть.

Контракт 2012 года на 39 Ил-76 за 140 миллиардов рублей оказался сорван из-за тяжелого финансового состояния «Авиастара» и неверной оценки стоимости самолетов: вместо заложенных 3,5 миллиардов, завод тратил на производство около 4,9 миллиардов рублей.

Как писали СМИ, возглавлявший тогда Минобороны Анатолий Сердюков тогда выступал за развитие российско-украинского проекта Ан-70, из-за чего ОАК, куда входит «Авиастар», пришлось снижать цены, чтобы заказ не ушел к конкурентам

Всего по старому контракту теперь будет сдано 13 самолетов, а с 2021 года вступит в силу новый контракт до 2028 года на еще 14 судов, каждый из которых, по данным «Коммерсанта», будет стоить 4,5–5 миллиардов рублей. К концу прошлого года Минобороны передали всего 4 транспортника, а еще два — в начале этого года. По новому контракту завод с 2021 года будет поставлять заказчику по два самолета в год.