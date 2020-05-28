Минтранс предложил возвращать деньги за отмененные авиаперелеты через три года

Министерство транспорта предложило возвращать через три года деньги за отмененные из-за пандемии авиаперелеты. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, авиаперевозчики смогут выдавать ваучеры вместо денег за рейсы, которые отменились после 18 марта. Использовать их пассажир сможет для других поездок в течение трех лет. При этом речь идет только о тех билетах, которые были куплены до 1 мая.

«К 19 марта 2020 года во всех субъектах были введены ограничительные меры, которые достигли пика в апреле-мае 2020 года. В этой связи заключение пассажиром договора воздушной перевозки в мае 2020 года уже не является для него форс-мажором», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В министерстве полагают, что это поможет «снять социальную напряженность». Ранее Госдума приняла законопроект, разрешающий перевозчикам выдавать пассажирам ваучеры вместо денег, если поездка отменилась после ведения режима повышенной готовности или ЧС. Порядок и сроки компенсации затрат на билеты должно было определить правительство.

На систему ваучеров после закрытия международного авиасообщения перешли многие российские авиаперевозчики. Первым об отказе от денежных компенсаций объявил лоукостер «Победа», отменивший до конца мая не только международные, но и внутренние полеты. Эта авиакомпания пообещала вернуть деньги за билеты через год, если пассажир не воспользуется ваучером.