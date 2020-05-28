Спецкора «Новой» Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку «Омбудсмена полиции»

Тверской районный суд арестовал специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет у здания московского МВД в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения митинга).

Напомним, во вторник, 26 мая, Илью Азара, а также координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и активиста Максима Кондратьева задержали за пикеты на Петровке, 38 в поддержку Воронцова. Сотрудники полиции объяснили задержание указом мэра о самоизоляции и запретом на проведение публичных мероприятий. Еще одного задержанного – активиста Виктора Немытова – за аналогичный пикет уже арестовали на 15 суток.

Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов находится под арестом и проходит подозреваемым по двум уголовным делам – о вымогательстве у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий и об изготовлении порнографических материалов группой лиц. Сам Воронцов своей вины не признает. По этому же делу проходит один из администраторов паблика и бывший сотрудник ФСИН Игорь Худяков из Вологды.

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