Власти рекомендовали кинотеатрам после их открытия рассаживать зрителей в метре друг друга

После отмены запрета на работу кинотеатров, введенного из-за эпидемии коронавируса, им придется продавать билеты так, чтобы между зрителями в залах была дистанция не меньше метра. Это следует из рекомендаций, подготовленных Роспотребнадзором совместно с Минкультом.

Сидеть в кинозалах рядом смогут только члены одной семьи. Социальная дистанция между посетителями и сотрудниками кинотеатров также должна учитываться при расстановке кресел и диванов в фойе и столов в барах. Продавать еду и напитки в кинобарах предлагают по возможности бесконтактным способом, например, с помощью вендинговых автоматов.

Сотрудников кинотеатров обязали носить защитные маски и перчатки и менять их каждые три часа. Зрителям также рекомендуется надевать маски. После каждого сеанса необходимо проветрить залы и продезинфицировать ручки кресел, поэтому интервалы между кинопоказами должны составлять не меньше получаса. Впускать зрителей в залы будут как минимум за 15 минут до начала сеанса. Выдавать 3D-очки посетителям будут вместе с дезинфицирующими салфетками.

Из-за коронавируса кинотеатры пока закрыты в большинстве российских регионов. В Орле скоро откроются кинотеатры под открытым небом, в Мурманске и Калининграде они уже заработали. Сеть «Каро» также анонсировала открытие автокинотеатров в Москве, Казани и Петербурге. Вернуться в привычные кинозалы зрители смогут только на третьем этапе снятия ограничений.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, театры смогут вернуться к работе в конце лета. Зрителей там будут рассаживать в шахматном порядке, поэтому билеты станут продавать по принципу четный ряд — четные места, нечетный ряд — нечетные места.