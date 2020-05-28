Facebook и Twitter не выплатили в срок штрафы за отказ хранить данные россиян внутри страны

Соцсеть Facebook не выплатила в срок штраф в 4 миллиона рублей за отказ перенести сервера с данными россиян на территорию страны, сообщил депутат-единоросс Антон Горелкин. Аналогичный штраф не заплатил и Twitter, а исполнительные документы по обоим уже передали судебным приставам, выяснил «Коммерсант».

В феврале обе компании, не имеющие представительств в России, не присутствовали на заседаниях, когда были вынесены решения о миллионных штрафах. В дальнейшем они обжаловали их, однако суд Таганского района Москвы оставил штрафы в силе. После апелляции их нужно было оплатить в течение 60 дней.

Это был уже второй протокол по статье о локализации данных для обеих компаний. В апреле 2019 года их оштрафовали на 3 тысячи рублей (Twitter его оплатила, а Facebook нет). После этого депутаты осенью повысили сумму штрафа за первое нарушение до 6 миллионов рублей. Новое административное дело на них Роскомнадзор начал в январе 2020-го после повторного отказа отчитаться об исполнении требований.

Максимальный штраф за повторное нарушение статьи депутаты подняли до 18 миллионов рублей, однако и эту сумму с Facebook и Twitter будет невозможно взыскать, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Депутат Горелкин предложил в ответ ограничить размещение рекламы российских юридических и физических лиц там, чтобы оказать на них финансовое давление. Эксперты назвали меры нереализуемыми.