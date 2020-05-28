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28 мая, 18:00

Как беречь пожилых в пандемию, не лишая их свободы? Стрим с Сашей Галицким

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№ 54 от 27 мая 2020

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Депутаты Томской областной Думы решили компенсировать себе затраты на маски, перчатки и мыло 

Общество212

212
 

Депутатам Томской областной думы компенсируют из бюджета их расходы на покупку средств индивидуальной защиты, необходимых для профилактики распространения коронавируса. Поправки в соответствующее постановление сегодня приняли 37 томских законодателей.

В список товаров, покупку которых депутатам оплатят из бюджета, были включены медицинские маски, респираторы, перчатки, антисептики и даже мыло. В тексте постановления утверждается, что подобные приобретения связаны с депутатской деятельностью томских парламентариев.

«Основная часть просит не для себя, а для малоимущих, от которых поступают обращения», — сообщила телеканалу ТВ2 спикер областной Думы Оксана Козловская.

В соответсвии с законодательством, томские парламентарии имеют право на возмещение своих расходов на транспорт, услуги связи и канцтовары. Каждый депутат может получить до 12 тысяч рублей компенсации в месяц. На фоне распространения пандемии в Томской области, где зафиксировали более 600 случаев заражения коронавирусом, был введен обязательный масочный режим. По подсчетам экспертов, в месяц семья из четырех человек может потратить порядка 8 тысяч на средства защиты.

Теги:
sn, депутаты, медицинские маски, томск

На главу Минприроды Северной Осетии завели дело о растрате 400 млн рублей из средств бюджета

Общество362

362
 

На министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, в мае прошлого года региональное Минприроды заключило контракт на 406 миллионов рублей о ликвидации негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища, однако подрядчик, проводивший работы, не имел необходимой лицензии. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом.

«Достоверно зная, что все предусмотренные контрактом работы не выполнены, цели, указанные в государственном контракте по ликвидации опасных производственных отходов, не достигнуты, министр <...> подписал платежные документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта», — отметили в ведомстве, добавив, что бюджету республики был причинен ущерб на в размере 406 миллионов рублей.

Ленинский суд Владикавказа арестовал Мамиева на два месяца. Решение принято с учетом «тяжести, общественной опасности и коррупционного характера преступления», в котором подозревается чиновник, заявили в суде. 

Мамиев возглавляет министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии с сентября 2016 года.

Теги:
nt, чиновники, превышение полномочий, северная осетия
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