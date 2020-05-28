Депутатам Томской областной думы компенсируют из бюджета их расходы на покупку средств индивидуальной защиты, необходимых для профилактики распространения коронавируса. Поправки в соответствующее постановление сегодня приняли 37 томских законодателей.

В список товаров, покупку которых депутатам оплатят из бюджета, были включены медицинские маски, респираторы, перчатки, антисептики и даже мыло. В тексте постановления утверждается, что подобные приобретения связаны с депутатской деятельностью томских парламентариев.

«Основная часть просит не для себя, а для малоимущих, от которых поступают обращения», — сообщила телеканалу ТВ2 спикер областной Думы Оксана Козловская.

В соответсвии с законодательством, томские парламентарии имеют право на возмещение своих расходов на транспорт, услуги связи и канцтовары. Каждый депутат может получить до 12 тысяч рублей компенсации в месяц. На фоне распространения пандемии в Томской области, где зафиксировали более 600 случаев заражения коронавирусом, был введен обязательный масочный режим. По подсчетам экспертов, в месяц семья из четырех человек может потратить порядка 8 тысяч на средства защиты.