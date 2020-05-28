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№ 54 от 27 мая 2020

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На главу Минприроды Северной Осетии завели дело о растрате 400 млн рублей из средств бюджета

Общество31

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На министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, в мае прошлого года региональное Минприроды заключило контракт на 406 миллионов рублей о ликвидации негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища, однако подрядчик, проводивший работы, не имел необходимой лицензии. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом.

«Достоверно зная, что все предусмотренные контрактом работы не выполнены, цели, указанные в государственном контракте по ликвидации опасных производственных отходов, не достигнуты, министр <...> подписал платежные документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта», — отметили в ведомстве, добавив, что бюджету республики был причинен ущерб на в размере 406 миллионов рублей.

Ленинский суд Владикавказа арестовал Мамиева на два месяца. Решение принято с учетом «тяжести, общественной опасности и коррупционного характера преступления», в котором подозревается чиновник, заявили в суде. 

Мамиев возглавляет министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии с сентября 2016 года.

Теги:
nt, чиновники, превышение полномочий, северная осетия

В России выявили 8371 новый случай COVID-19. Число выздоровевших третьи сутки больше заболевших

Общество340

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В России за 27 мая выявили 8371 случай заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе правительства. Общее число заболевших по стране с начала вспышки превысило 379 тысяч человек, число смертей в официальной статистике превысило 4100.

Продолжают лечение 223 тысячи заболевших — выздоровели уже более 150 тысяч человек. Третьи сутки подряд число выписанных в России пациентов превышает прирост: накануне выписали около 8800 заболевших, за два дня до этого — 11 и 12 тысяч соответственно.

В Москве соотношение выздоровевших к новым больным аналогичное (за сутки выписали почти 3800 при приросте в 2053 случая, сам тренд начался раньше — еще 20 мая). Из-за этого число активных случаев в столице опустилось ниже ста тысяч.

Число погибших по стране за сутки повторило рекорд, поставленный два дня назад: в Москве подтвердилась смерть от коронавируса у 71 пациента, в Подмосковье и Дагестане — у 21 пациента в каждом, а в остальных регионах — еще у 61 заболевшего.

Резкий прирост, больше 200 случаев, четвертые сутки подряд выявляют в Свердловской области, которая обогнала по общему числу заболевших Дагестан и вышла на пятое место в стране.В остальных регионах-лидерах, Подмосковье, Петербурге и Нижегородской области, число новых случаев в последнии дни незначительно снижалось.

Рост пятые сутки продолжается в Архангельской области (около ста и более при среднем приросте в 30-40 человек до этого; всего больше 1500), а также уже неделю — в Якутии (около 80-100 новых случаев — более чем в два раза больше среднего прироста; всего больше 1600). О приросте в 110 новых пациентов 27 мая сообщили власти Воронежской области (также вдвое больше средних показателей; всего больше 1700).

Накануне Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым в статистику заболеваемости и смертности решили не включать людей с положительным анализом на коронавирус, не имеющих жалоб. Кроме того, министерство рекомендовало указывать COVID-19 в причинах смерти зараженных пациентов, но отмечать, из-за чего именно умер человек: от с коронавируса или другого заболевания.

Российскую статистику случаев смерти от коронавируса неоднократно критиковали, так как в нее включают только людей, причиной смерти которых указан коронавирус, а не вызванные им осложнения. По оценкам столичных властей, больше 60% смертей у зараженных случились от «явных альтернативных причин».

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