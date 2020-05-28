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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
США отменили исключения из санкций, позволяющие России и Китаю работать с ядерными проектами Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео объявил об отмене временных исключений в американских санкций для почти всех проектов, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Действие исключений, которые позволяли не попадать под санкции компаниям из России, Китая и Евросоюза за работу на реакторе в Араке и заводе в Фордо, завершится через 60 дней. Исключения для работающих на АЭС «Бушер» компаниям из соображений безопасности будут действовать 90 дней. За это время США предлагает компаниям, чья деятельность попадает под санкции, прекратить сотрудничество с Ираном. При этом в Госдепартаменте отмечают, что власти США могут в любое время вернуть исключения.
Кроме того, Помпео объявил о введении санкций против двух чиновников из Ирана, руководящих ядерными программами в стране.
СВПД заключили лидеры Ирана, США, Франции, России, Великобритании и Китая в 2015 году. В обмен с Ирана сняли экономические санкции, однако через три года США объявили о выходе из сделки. После этого Иран поэтапно отказывался от выполнения условий соглашения и объявил о полном выходе из ядерной сделки в начале 2020 года.
Теги:иран, ядерное оружие, nt
В Москве со следующей недели для приема неинфекционных больных вернут пять стационаров
В Москве пять больниц на три тысячи коек, перепрофилированных для лечения больных коронавирусной инфекцией, вернут для приема неинфекционных больных. Это произойдет на следующей неделе, с 1 июня, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Речь идет о ГКБ имени Д.Д. Плетнева в Измайлове, челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн в Даниловском районе, ГКБ имени Е.О. Мухинагородской в Новогирееве, клинической больнице имени В.П. Демихова в Кузьминках и ГКБ № 31 в районе Проспект Вернадского.
О снижении числа госпитализаций власти Москвы начали говорить в середине мая. С начала месяца оно остается стабильным или даже снижается, упоминал мэр Сергей Собянин в ходе совещания с президентом 11 мая. Более половины коек в коронавирусных стационарах свободны, заявил он накануне, 27 мая. Число продолжающих лечение в Москве к этому моменту опустилось до 101 тысячи человек, ежедневный прирост в последние дни был меньше 3 тысяч случаев.
Всего же, как уточнила Ракова, под COVID-19 перепрофилировали 23 тысяч коек и открыли еще 13 тысяч временных. В ближайшие недели, по планам мэрии, вернут еще две тысячи коек в больницах, начавших лечение больных с коронавирусом. Пациенты будут размещаться в отдельных палатах и сдавать обязательные анализы на наличие коронавируса.