США отменили исключения из санкций, позволяющие России и Китаю работать с ядерными проектами Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео объявил об отмене временных исключений в американских санкций для почти всех проектов, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Действие исключений, которые позволяли не попадать под санкции компаниям из России, Китая и Евросоюза за работу на реакторе в Араке и заводе в Фордо, завершится через 60 дней. Исключения для работающих на АЭС «Бушер» компаниям из соображений безопасности будут действовать 90 дней. За это время США предлагает компаниям, чья деятельность попадает под санкции, прекратить сотрудничество с Ираном. При этом в Госдепартаменте отмечают, что власти США могут в любое время вернуть исключения.

Кроме того, Помпео объявил о введении санкций против двух чиновников из Ирана, руководящих ядерными программами в стране.

СВПД заключили лидеры Ирана, США, Франции, России, Великобритании и Китая в 2015 году. В обмен с Ирана сняли экономические санкции, однако через три года США объявили о выходе из сделки. После этого Иран поэтапно отказывался от выполнения условий соглашения и объявил о полном выходе из ядерной сделки в начале 2020 года.