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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
В Москве со следующей недели для приема неинфекционных больных вернут пять стационаров
В Москве пять больниц на три тысячи коек, перепрофилированных для лечения больных коронавирусной инфекцией, вернут для приема неинфекционных больных. Это произойдет на следующей неделе, с 1 июня, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Речь идет о ГКБ имени Д.Д. Плетнева в Измайлове, челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн в Даниловском районе, ГКБ имени Е.О. Мухинагородской в Новогирееве, клинической больнице имени В.П. Демихова в Кузьминках и ГКБ № 31 в районе Проспект Вернадского.
О снижении числа госпитализаций власти Москвы начали говорить в середине мая. С начала месяца оно остается стабильным или даже снижается, упоминал мэр Сергей Собянин в ходе совещания с президентом 11 мая. Более половины коек в коронавирусных стационарах свободны, заявил он накануне, 27 мая. Число продолжающих лечение в Москве к этому моменту опустилось до 101 тысячи человек, ежедневный прирост в последние дни был меньше 3 тысяч случаев.
Всего же, как уточнила Ракова, под COVID-19 перепрофилировали 23 тысяч коек и открыли еще 13 тысяч временных. В ближайшие недели, по планам мэрии, вернут еще две тысячи коек в больницах, начавших лечение больных с коронавирусом. Пациенты будут размещаться в отдельных палатах и сдавать обязательные анализы на наличие коронавируса.
Теги:больницы, москва, коронавирус, va
Референдум о слиянии НАО и Архангельской области решили не проводить в этом году
Ожидавшийся в сентябре референдум о слиянии Ненецкого автономного округа и Архангельской области решили не проводить в 2020 году. В октябре в правительстве представят программу их совместного экономического развития, об объединении речи нет, сообщили в парламенте НАО по результатам встречи врио глав двух регионов с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
Меморандум о намерении объединить регионы и.о. губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая, за четыре месяца до единого дня голосования, с которым планировали совместить референдум. В НАО (с населением около 44 тысяч человек) начались протесты; согласно соцопросам, против выступают 92% жителей округа, члены трех первичных отделений «ЕР» заявили о выходе из партии.
Разговоры о референдуме «сейчас преждевременны», приводит слова Бездудного пресс-служба администрации НАО. «Важный момент, что это исключительно экономика, никакой политики <..> Программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики каждого из них. Каждый пункт будет проработан с учетом мнения жителей округа и области», — сказал он.
Помимо губернаторов, Турчак в ходе визита в Нарьян-Мар 27 мая встречался с депутатами окружного парламента, отдельно с членами «ЕР», а также с представителями ассоциации ненецкого народа «Ясавэй». По словам источников «Ведомостей», Турчак извинился за то, что в ситуации с референдумом «многое было сделано неправильно и власти не посоветовались с людьми». «Тем [представителям первичек «ЕР»], кто написал заявление о выходе, предложили подумать о предложенном экономическом проекте, чтобы все взвесили», — добавил вице-спикер парламента НАО Максим Арбузов после мероприятия.
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