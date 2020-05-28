В Москве со следующей недели для приема неинфекционных больных вернут пять стационаров

В Москве пять больниц на три тысячи коек, перепрофилированных для лечения больных коронавирусной инфекцией, вернут для приема неинфекционных больных. Это произойдет на следующей неделе, с 1 июня, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Речь идет о ГКБ имени Д.Д. Плетнева в Измайлове, челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн в Даниловском районе, ГКБ имени Е.О. Мухинагородской в Новогирееве, клинической больнице имени В.П. Демихова в Кузьминках и ГКБ № 31 в районе Проспект Вернадского.

О снижении числа госпитализаций власти Москвы начали говорить в середине мая. С начала месяца оно остается стабильным или даже снижается, упоминал мэр Сергей Собянин в ходе совещания с президентом 11 мая. Более половины коек в коронавирусных стационарах свободны, заявил он накануне, 27 мая. Число продолжающих лечение в Москве к этому моменту опустилось до 101 тысячи человек, ежедневный прирост в последние дни был меньше 3 тысяч случаев.

Всего же, как уточнила Ракова, под COVID-19 перепрофилировали 23 тысяч коек и открыли еще 13 тысяч временных. В ближайшие недели, по планам мэрии, вернут еще две тысячи коек в больницах, начавших лечение больных с коронавирусом. Пациенты будут размещаться в отдельных палатах и сдавать обязательные анализы на наличие коронавируса.