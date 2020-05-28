Референдум о слиянии НАО и Архангельской области решили не проводить в этом году

Ожидавшийся в сентябре референдум о слиянии Ненецкого автономного округа и Архангельской области решили не проводить в 2020 году. В октябре в правительстве представят программу их совместного экономического развития, об объединении речи нет, сообщили в парламенте НАО по результатам встречи врио глав двух регионов с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Меморандум о намерении объединить регионы и.о. губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая, за четыре месяца до единого дня голосования, с которым планировали совместить референдум. В НАО (с населением около 44 тысяч человек) начались протесты; согласно соцопросам, против выступают 92% жителей округа, члены трех первичных отделений «ЕР» заявили о выходе из партии.

Разговоры о референдуме «сейчас преждевременны», приводит слова Бездудного пресс-служба администрации НАО. «Важный момент, что это исключительно экономика, никакой политики <..> Программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики каждого из них. Каждый пункт будет проработан с учетом мнения жителей округа и области», — сказал он.

Встреча с участием глав регионов и секретаря генсовета «ЕР». Фото: пресс-служба администрации НАО

Помимо губернаторов, Турчак в ходе визита в Нарьян-Мар 27 мая встречался с депутатами окружного парламента, отдельно с членами «ЕР», а также с представителями ассоциации ненецкого народа «Ясавэй». По словам источников «Ведомостей», Турчак извинился за то, что в ситуации с референдумом «многое было сделано неправильно и власти не посоветовались с людьми». «Тем [представителям первичек «ЕР»], кто написал заявление о выходе, предложили подумать о предложенном экономическом проекте, чтобы все взвесили», — добавил вице-спикер парламента НАО Максим Арбузов после мероприятия.