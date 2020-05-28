Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Boeing объявил о возобновлении производства 737 Mаx
На заводе в Рентоне, штат Вашингтон, возобновилось производство самолетов Boeing 737 Mаx, которое было приостановлено в январе из-за двух авиакатастроф. Об этом говорится на сайте компании.
Отмечается, что компания внедрила ряд инициатив, направленных на повышение качества их продукции и безопастности работников завода. Из-за этого темпы производства будут невысокие, однако в Boeing пообещали постепенно их наращивать.
Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф: один лайнер компании в марте 2019 года потерпел крушение в Эфиопии (погибли 157 человек), а другой за полгода до этого — в Индонезии (погибли 189 человек). В компании признали, что причиной крушения мог стать сбой в системе коррекции маневрирования.
Что произошло за ночь 28 мая. Коротко
«Новая газета»редакция
- Запуск космического корабля Crew Dragon от компании SpaceX перенесли на 30 мая из-за тумана. Решение приняли, когда астронавты МКС уже погрузились на корабль на мысе Канаверал (штат Флорида). Это должно было стать первым в истории полетом частного пилотируемого космического корабля и первым в США с 2011 года пилотируемым полетом в космос.
- В Москве за сутки вновь погибли больше 70 пациентов с COVID-19. В столице число смертей в официальной статистике теперь превысило отметку в 2200 случаев, а по стране — в 4 тысячи. Накануне мэр Сергей Собянин объявил о снятии части ограничений: с 1 июня откроют магазины и химчистки, разрешат прогулки и занятия спортом — в масках и по графику — при сохранении пропусков до 14 июня.
- В Соединенных Штатах количество летальных исходов у заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч. Из них почти четверть, 23 тысячи, в Нью-Йорке, а еще 11 тысяч — в соседнем Нью-Джерси. Всего там нашли 1,73 млн заболевших, прирост последние несколько дней назад опустился до 16-18 тысяч в сутки.
- США отменят почти все исключения из санкций в рамках ядерной сделки с Ираном 2015 года. Неоднократное продление исключений после выхода Вашингтона в 2018 году позволяло не попадать под санкции компаниям из России, Китая и Евросоюза за работу в трех иранских проектах — реактора в Араке, завода в Фордо и АЭС «Бушер».
- Boeing объявила о возобновлении «с низкими темпами» производства лайнеров 737 MAX, в двух авариях с которыми в октябре 2018-го и марте 2019-го погибли 346 человек. ПО для них, ставшее причиной обоих ЧП, обновили в прошлом году. По результатам 2019-го Boeing впервые за последние годы понесла убытки (в размере рекордных для них 636 млрд долларов), а в январе 2020-го не получила заказов.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных