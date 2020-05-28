Boeing объявил о возобновлении производства 737 Mаx

На заводе в Рентоне, штат Вашингтон, возобновилось производство самолетов Boeing 737 Mаx, которое было приостановлено в январе из-за двух авиакатастроф. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что компания внедрила ряд инициатив, направленных на повышение качества их продукции и безопастности работников завода. Из-за этого темпы производства будут невысокие, однако в Boeing пообещали постепенно их наращивать.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф: один лайнер компании в марте 2019 года потерпел крушение в Эфиопии (погибли 157 человек), а другой за полгода до этого — в Индонезии (погибли 189 человек). В компании признали, что причиной крушения мог стать сбой в системе коррекции маневрирования.