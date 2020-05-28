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№ 54 от 27 мая 2020

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Boeing объявил о возобновлении производства 737 Mаx

Общество7

7
 

На заводе в Рентоне, штат Вашингтон, возобновилось производство самолетов Boeing 737 Mаx, которое было приостановлено в январе из-за двух авиакатастроф. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что компания внедрила ряд инициатив, направленных на повышение качества их продукции и безопастности работников завода. Из-за этого темпы производства будут невысокие, однако в Boeing пообещали постепенно их наращивать.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф: один лайнер компании в марте 2019 года потерпел крушение в Эфиопии (погибли 157 человек), а другой за полгода до этого — в Индонезии (погибли 189 человек). В компании признали, что причиной крушения мог стать сбой в системе коррекции маневрирования.

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Теги:
boeing, самолеты, nt

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  • Boeing объявила о возобновлении «с низкими темпами» производства лайнеров 737 MAX, в двух авариях с которыми в октябре 2018-го и марте 2019-го погибли 346 человек. ПО для них, ставшее причиной обоих ЧП, обновили в прошлом году. По результатам 2019-го Boeing впервые за последние годы понесла убытки (в размере рекордных для них 636 млрд долларов), а в январе 2020-го не получила заказов.

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Теги:
spacex, коронавирус, госдеп, иран, boeing, va
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