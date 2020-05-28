В России умерли более 4 тысяч человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 71 пациент с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе. Таким образом число летальных случаев в Москве достигло 2254, в России — 4039.

Согласно последним данным, коронавирусом в России заразились более 370 тысяч человек, из них 171 тысяча — в Москве. В стране выздоровели 142 тысячи пациентов, из них в столице — 67 тысяч.

Накануне Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым в статистику заболеваемости и смертности решили не включать людей с положительным анализом на коронавирус, не имеющих жалоб. Кроме того, министерство рекомендовало указывать COVID-19 в причинах смерти зараженных пациентов, но отмечать, из-за чего именно умер человек: от с коронавируса или другого заболевания.

Российскую статистику случаев смерти от коронавируса неоднократно критиковали, так как в нее включают только людей, причиной смерти которых указан коронавирус, а не вызванные им осложнения. По оценкам столичных властей, больше 60% смертей у зараженных случились от «явных альтернативных причин».