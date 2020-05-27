Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС отменили из-за погодных условий

Юридический сервис Destra Legal запустил приложение, с помощью которого в автоматическом режиме можно оспаривать и направлять в суды штрафы за езду на автомобиле без пропуска. Об этом говорится на сайте компании.

Как передают «Ведомости», сервис будет полезен также тем, кто получил штраф из-за ошибки при оформлении пропуска, если пропуск аннулировали, либо за рулем был другой человек. Оператор проконсультирует пользователя с территориальной подсудностью, списком документов и объяснит, как направить жалобу в суд онлайн. Воспользоваться приложением можно бесплатно.

Директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман уточнил, что пока с помощью приложения можно оспорить только штрафы за езду без пропуска, но в ближайшее время обжаловать можно будет и другие штрафы, например, за нарушение режима самоизоляции или отсутствие маски.

Сервисом воспользовались уже больше тысячи человек, но результат будет виден позже, так как жалобы могут проверять до двух месяцев. Фельдман также предупредил, что оспаривать штрафы в Московской дорожной административной инспекции бессмысленно, так их не отменяют, и поэтому лучше сразу обращаться в суд.

Из-за эпидемии коронавируса в Москве с 15 апреля действует режим электронных пропусков. С 22 апреля москвичей обязали привязывать к пропуску транспортную карту или номер автомобиля. В противном случае проездной не сработает, а водителям могут назначать штрафы. В мае столичный дептранс обещал отменить штрафы за ошибки в номере автомобиля в пропусках.