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№ 54 от 27 мая 2020

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Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС отменили из-за погодных условий

Общество36

36
 

Запуск космического корабля Crew Dragon отменили за 16 минут до старта из-за погодных условий.

Новую попытку назначили на 15:22 30 мая по Североамериканскому восточному времени (22:22 мск).

Запуск Crew Dragon компании Space X должен был стать первой отправкой пилотируемого космического корабля с территории США с 2011 года. Планировалось, что корабль доставит на МКС астронавтов NASA Дага Херли и Боба Бенкена.

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Теги:
em, мкс, космос

Юристы запустили приложение для обжалования штрафов за езду без пропуска

Общество294

294
 

Юридический сервис Destra Legal запустил приложение, с помощью которого в автоматическом режиме можно оспаривать и направлять в суды штрафы за езду на автомобиле без пропуска. Об этом говорится на сайте компании. 

Как передают «Ведомости», сервис будет полезен также тем, кто получил штраф из-за ошибки при оформлении пропуска, если пропуск аннулировали, либо за рулем был другой человек. Оператор проконсультирует пользователя с территориальной подсудностью, списком документов и объяснит, как направить жалобу в суд онлайн. Воспользоваться приложением можно бесплатно.

Директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман уточнил, что пока с помощью приложения можно оспорить только штрафы за езду без пропуска, но в ближайшее время обжаловать можно будет и другие штрафы, например, за нарушение режима самоизоляции или отсутствие маски. 

Сервисом воспользовались уже больше тысячи человек, но результат будет виден позже, так как жалобы могут проверять до двух месяцев. Фельдман также предупредил, что оспаривать штрафы в Московской дорожной административной инспекции бессмысленно, так их не отменяют, и поэтому лучше сразу обращаться в суд.

Из-за эпидемии коронавируса в Москве с 15 апреля действует режим электронных пропусков. С 22 апреля москвичей обязали привязывать к пропуску транспортную карту или номер автомобиля. В противном случае проездной не сработает, а водителям могут назначать штрафы. В мае столичный дептранс обещал отменить штрафы за ошибки в номере автомобиля в пропусках.

Теги:
цифровые пропуска, kb, автомобили, штрафы
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