Москва направит в четыре региона 40 медиков и оборудование для борьбы с коронавирусом

Москва направит в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край 40 специалистов для борьбы с коронавирусом. Первые рейсы отправятся в регионы уже сегодня, сообщила Интерфаксу заммэра столицы Анастасия Ракова.

В составе бригад будут медики, которые уже несколько месяцев проработали с зараженными пациентами. Среди них пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, реанимационные медсестры и хирурги. Специалисты проведут в регионах около двух недель. Ракова также рассказала о планах направить такие же бригады в Псков и Владимир.

По ее словам, в первые четыре региона передадут более 200 тысяч упаковок медикаментов, 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19, кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ. Первыми рейсами из Москвы туда будут доставлены свыше семи тысяч защитных костюмов, а также респираторы, перчатки и маски.

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С просьбой направить столичных специалистов в регионы к мэру Москвы Сергею Собянину сегодня обратился президент Владимир Путин. По мнению главы государства, московские медики уже получили уникальный опыт лечения и профилактики коронавируса. Мэр пообещал приступить к выполнению этой просьбы в ближайшие два дня.