Минздрав решил не включать в общую статистику случаев заражения COVID-19 тех, у кого нет жалоб

Люди с положительным анализом на коронавирус, не имеющие жалоб, не должны включаться в общую статистику заболеваемости, следует из рекомендаций Минздрава.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в документе.

Кроме того, Минздрав рекомендовал всегда указывать COVID-19 в причинах смерти пациентов с коронавирусом. Однако в диагнозе необходимо указывать все осложнения, которые при летальном исходе стали непосредственными и промежуточными причинами смерти.

При этом все случае смерти зараженных коронавирусом разделят на две группы: случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти; случаи, когда инфекцию выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе, когда вирус сыграл «существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений».

Российскую статистику случаев смерти от коронавируса неоднократно критиковали, так как в нее включают только людей, причиной смерти которых указан коронавирус, а не вызванные им осложнения. В депздраве Москвы утверждали, что иногда невозможно назвать причиной смерти COVID-19, потому что он часто провоцирует стремительное развитие хронических заболеваний, приводящих к летальному исходу. По оценкам столичных властей, больше 60% смертей у зараженных случились от «явных альтернативных причин».