В Москве активиста арестовали на 15 суток за пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции»

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток активиста Виктора Немытова за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Активиста признали виновным в повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В беседе с «Мбх медиа» защитник заявил о намерении обжаловать решение суда. По его мнению, указ мэра Москвы о режиме самоизоляции не регулирует правила проведения публичных мероприятий.

Пикет в поддержку Воронцова проходил накануне у здания московского МВД на Петровке, 38. Тогда же полиция задержала спецкора «Новой газеты» и мундепа района Хамовники Илью Азара, координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и активиста Максима Кондратьева. Сегодня за аналогичную акцию задержали мундепа района Проспект Вернадского Елену Филину.

Воронцов находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Против блогера также возбуждено дело об изготовлении порнографических материалов группой лиц. По нему арестован и другой администратор паблика Игорь Худяков.