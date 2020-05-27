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№ 54 от 27 мая 2020

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В Москве активиста арестовали на 15 суток за пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции»

Общество11

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Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток активиста Виктора Немытова за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Активиста признали виновным в повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В беседе с «Мбх медиа» защитник заявил о намерении обжаловать решение суда. По его мнению, указ мэра Москвы о режиме самоизоляции не регулирует правила проведения публичных мероприятий. 

Пикет в поддержку Воронцова проходил накануне у здания московского МВД на Петровке, 38. Тогда же полиция задержала спецкора «Новой газеты» и мундепа района Хамовники Илью Азара, координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и активиста Максима Кондратьева. Сегодня за аналогичную акцию задержали мундепа района Проспект Вернадского Елену Филину.

Воронцов находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Против блогера также возбуждено дело об изготовлении порнографических материалов группой лиц. По нему арестован и другой администратор паблика Игорь Худяков. 

Теги:
kb, активисты, арест, «Омбудсмен полиции»

Прокуратура признала незаконным возобновление работы сервиса личных водителей Wheely

Общество200

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Прокуратура Москвы признала, что сервис личных водителей Wheely возобновил свою работу незаконно после после того, как компания отказалась передавать властям данные о своих клиентах и водителях. Об этом сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

В прокуратуру на такси премиум-класса пожаловался столичный департамент транспорта. Это случилось после того, как руководство сервиса отказалось передавать данные о водителях и передвижениях своих клиентов в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС).

Согласно новым правилам, введенным в столице для борьбы с пандемией, это должны делать все компании, занимающиеся перевозками. Подобные данные, в частности, передают крупнейшие агрегаторы: «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett. Как заявили в Дептрансе, Wheely данные передавать отказался, но при этом продолжил заниматься перевозками.

Еще до начала проверки в компании объяснили, что информацию в систему они не передают принципиально. «Если известен адрес пассажира — а это может быть и адвокат, и журналист, и политик, — то не составляет труда отследить все поездки из этой точки и установить, когда и куда он поехал, с кем встречался», — пояснил позицию сервиса гендиректор Антон Чиркунов, который отметил, что передача данных третьим лицам нарушает права их клиентов на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных.

Теги:
sn, транспорт, москва, такси
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