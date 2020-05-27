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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Прокуратура признала незаконным возобновление работы сервиса личных водителей Wheely
Прокуратура Москвы признала, что сервис личных водителей Wheely возобновил свою работу незаконно после после того, как компания отказалась передавать властям данные о своих клиентах и водителях. Об этом сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
В прокуратуру на такси премиум-класса пожаловался столичный департамент транспорта. Это случилось после того, как руководство сервиса отказалось передавать данные о водителях и передвижениях своих клиентов в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС).
Согласно новым правилам, введенным в столице для борьбы с пандемией, это должны делать все компании, занимающиеся перевозками. Подобные данные, в частности, передают крупнейшие агрегаторы: «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett. Как заявили в Дептрансе, Wheely данные передавать отказался, но при этом продолжил заниматься перевозками.
Еще до начала проверки в компании объяснили, что информацию в систему они не передают принципиально. «Если известен адрес пассажира — а это может быть и адвокат, и журналист, и политик, — то не составляет труда отследить все поездки из этой точки и установить, когда и куда он поехал, с кем встречался», — пояснил позицию сервиса гендиректор Антон Чиркунов, который отметил, что передача данных третьим лицам нарушает права их клиентов на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных.