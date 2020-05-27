Прокуратура признала незаконным возобновление работы сервиса личных водителей Wheely

Прокуратура Москвы признала, что сервис личных водителей Wheely возобновил свою работу незаконно после после того, как компания отказалась передавать властям данные о своих клиентах и водителях. Об этом сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

В прокуратуру на такси премиум-класса пожаловался столичный департамент транспорта. Это случилось после того, как руководство сервиса отказалось передавать данные о водителях и передвижениях своих клиентов в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС).

Согласно новым правилам, введенным в столице для борьбы с пандемией, это должны делать все компании, занимающиеся перевозками. Подобные данные, в частности, передают крупнейшие агрегаторы: «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett. Как заявили в Дептрансе, Wheely данные передавать отказался, но при этом продолжил заниматься перевозками.

Еще до начала проверки в компании объяснили, что информацию в систему они не передают принципиально. «Если известен адрес пассажира — а это может быть и адвокат, и журналист, и политик, — то не составляет труда отследить все поездки из этой точки и установить, когда и куда он поехал, с кем встречался», — пояснил позицию сервиса гендиректор Антон Чиркунов, который отметил, что передача данных третьим лицам нарушает права их клиентов на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных.