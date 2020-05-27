Глава Удмуртии сообщил о заражении коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира в соцсетях заявил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом. Поскольку заболевание проходит в легкой форме, он продолжит работать на самоизоляции.

«Должен вас проинформировать, что взятый у меня тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Я продолжаю работать в режиме самоизоляции. Нахожусь под наблюдением врачей, выполняю все рекомендации», — рассказал Бречалов.

Ранее в правительстве республики положительный результат на коронавирус выявили у министра соцполитики республики Татьяны Чураковой. Среди российских губернаторов о заражении в начале неделе также сообщал глава Тувы Шолбан Кара-оол, он проходит лечение в больнице.

СМИ также сообщали о подозрении на коронавирус у главы Чечни Рамзана Кадырова, которого из-за этого госпитализировали в одну из московских больниц (его подчиненные выкладывали кадры из 5-го терапевтического корпуса ЦКБ управделами президента, обращала внимание «Новая»). Власти Чечни его заражение отрицали.

25 мая бизнес-джет, на котором предположительно летает Кадыров, вернулся в Грозный, а на следующий день госканалы Чечни опубликовали кадры с совещания коронавирусного штаба республики с его участием, где «Новая» заметила катетер на тыльной стороне его правой руки. В эфире в инстаграме Кадыров 27 мая заявил, что здоров: «Я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек».