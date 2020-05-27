«Доктор на работе»: 78% врачей рассказали о недоверии к статистике по смертности от COVID-19

17% российских врачей, принявших участие в опросе соцсети для медработников «Доктор на работе», заявили, что располагают фактами манипуляции со статистикой смертности от COVID-19 в стране. Еще 61% из них сомневаются в ней, хоть и не сталкивались сами с нарушениями, приводит результаты профильное издание «Медвестник».

О полном доверии существующим статистическим данным заявили около 9% из 750 опрошенных медиков. Еще 8% добавили, что считают опубликованную статистику актуальной, но допускают возможные манипуляции в будущем с ростом летальных исходов.

Авторы исследования, эксперты аналитической компании RNC Pharma, объяснили высокий уровень недоверия к цифрам погибших «как общим недоверием к организации статистической службы в системе здравоохранения, так и чисто методологическими вопросами, наличием большого количества лиц, переболевших бессимптомно, качеством тестов и забора биологического материала и т.п.»

О возможном занижении смертности начали говорить после того, как департамент здравоохранения Москвы, на которую приходится половина выявленных заражений в стране, отчитался об общей смертности в апреле. Она оказалась как минимум на 1800 человек больше средних показателей за последние годы, тогда как за этот месяц сообщалось о смерти от коронавируса только 658 москвичей.

В мэрии отвечали на это, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно, а причиной смерти у заболевших коронавирусом часто было развитие имевшихся у них хронических заболеваний. Согласно официальной статистике, процент смертности от коронавируса чуть превышает 1% (3968 погибших на 370 тысяч заболевших). Это самое низкое значение в странах из топ-10 по общему числу случаев.