Минтруд предложил выплачивать по 12 тысяч рублей предпринимателям, закрывшим свой бизнес из-за пандемии

Индивидуальным предпринимателям, которым пришлось закрыть свой бизнес из-за последствий коронавируса, необходимо выплатить пособие в размере 12 130 рублей. С таким предложением выступил министр труда Антон Котяков в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Глава Минтруда также предложил автоматически продлить выплаты по безработице тем, лишился работы еще до введения ограничительных мер, и увеличить на ближайшие три месяца минимальную сумму пособия в три раза — до 4,5 тысяч рублей.

В Минтруде предлагают отправить на общественные работы граждан, которые рискуют остаться без работы. Тем компаниям, которые смогут их организовать для своих сотрудников, государство может компенсировать часть расходов. Кроме того, Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе понятия удаленной и комбинированной занятости.

В ходе совещания Владимир Путин отметил, что сейчас в стране насчитывается уже около 1,9 миллиона безработных, многие из которых потеряли работу из-за последствий пандемии. По оценкам Минтруда, сейчас в режиме простоя находятся 1,5 миллиона работников, более 250 тысяч отправили в неоплачиваемый отпуск, а пик безработицы в России придется на третий квартал 2020 года. Больше других безработица затронула тех, кто трудится на предприятиях торговли непродовольственными товарами, общественного питания и в туристическом секторе.