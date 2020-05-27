Госдума разрешила блокировать мобильные приложения с пиратским контентом

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем окончательном чтении законопроект о блокировке мобильных приложений за нарушение авторских прав. Ранее в законодательстве существовал правовой вакуум, поскольку речь шла только о блокировке интернет-сайтов, объясняли его авторы.

С учетом поправок к основному чтению он предполагает, что Роскомнадзор по решению суда будет требовать блокировки пиратского контента как у операторов связи, так и у «лица, которое обеспечивает размещение приложения», — агрегаторов AppStore и GooglePlay.

Авторы законопроекта поясняли, что сейчас в законодательстве нет понятия программного приложения, а речь в документе идет не о блокировке приложений целиком. Так, в случае YouTube по этой схеме можно заблокировать только конкретный канал с пиратским контентом, говорила «Коммерсанту» депутат Марина Мукабенова.

При этом в Российской ассоциации электронных коммуникаций отмечали, что магазины приложений без вмешательства государства оперативно блокируют пиратский контент по заявлениям правообладателей. Работа над законопроектом, внесенным и прошедшим первое чтение в 2018 году, продолжилась весной этого года. Его вступление в силу ожидается с 1 октября.