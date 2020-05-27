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№ 54 от 27 мая 2020

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Госдума разрешила блокировать мобильные приложения с пиратским контентом

Политика1

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем окончательном чтении законопроект о блокировке мобильных приложений за нарушение авторских прав. Ранее в законодательстве существовал правовой вакуум, поскольку речь шла только о блокировке интернет-сайтов, объясняли его авторы.

С учетом поправок к основному чтению он предполагает, что Роскомнадзор по решению суда будет требовать блокировки пиратского контента как у операторов связи, так и у «лица, которое обеспечивает размещение приложения», — агрегаторов AppStore и GooglePlay.

Авторы законопроекта поясняли, что сейчас в законодательстве нет понятия программного приложения, а речь в документе идет не о блокировке приложений целиком. Так, в случае YouTube по этой схеме можно заблокировать только конкретный канал с пиратским контентом, говорила «Коммерсанту» депутат Марина Мукабенова.

При этом в Российской ассоциации электронных коммуникаций отмечали, что магазины приложений без вмешательства государства оперативно блокируют пиратский контент по заявлениям правообладателей. Работа над законопроектом, внесенным и прошедшим первое чтение в 2018 году, продолжилась весной этого года. Его вступление в силу ожидается с 1 октября.

Теги:
пираты, авторское право, мобильные приложения, смартфоны, госдума, va

В Москве открыли для посетителей Покровский монастырь с мощами святой Матроны

Культура133

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В Москве открылся для верующих расположенный на Таганке Покровский монастырь, где хранятся мощи святой Матроны Московской. С начала Страстной недели, 13 апреля, все столичные храмы и монастыри РПЦ закрыли по рекомендации Роспотребнадзора.

Как сообщает Интерфакс, на входе у посетителей просят надеть маску и измеряют температуру. Внутри они с соблюдением дистанции могут приложиться к мощам святой Матроны (после каждого верующего стекло протирают), подать записки и набрать освященной воды.

Внутри монастырского собора днем было около 15 посетителей, хотя до пандемии их обычно насчитывалось больше сотни. Не было и цветов у мощей святой Матроны, отмечает агентство. В руководстве РПЦ, которое ввело в апреле ответственность для московских священников за несоблюдение коронавирусных мер, еще не комментировали это. В Госдуме говорили, что ожидают открытия храмов к празднику Вознесения 28 мая.

Теги:
монастыри, изоляция, москва, рпц, коронавирус, va
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