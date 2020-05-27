В Москве открыли для посетителей Покровский монастырь с мощами святой Матроны

В Москве открылся для верующих расположенный на Таганке Покровский монастырь, где хранятся мощи святой Матроны Московской. С начала Страстной недели, 13 апреля, все столичные храмы и монастыри РПЦ закрыли по рекомендации Роспотребнадзора.

Как сообщает Интерфакс, на входе у посетителей просят надеть маску и измеряют температуру. Внутри они с соблюдением дистанции могут приложиться к мощам святой Матроны (после каждого верующего стекло протирают), подать записки и набрать освященной воды.

Внутри монастырского собора днем было около 15 посетителей, хотя до пандемии их обычно насчитывалось больше сотни. Не было и цветов у мощей святой Матроны, отмечает агентство. В руководстве РПЦ, которое ввело в апреле ответственность для московских священников за несоблюдение коронавирусных мер, еще не комментировали это. В Госдуме говорили, что ожидают открытия храмов к празднику Вознесения 28 мая.