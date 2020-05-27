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№ 54 от 27 мая 2020

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В Москве открыли для посетителей Покровский монастырь с мощами святой Матроны

Культура85

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В Москве открылся для верующих расположенный на Таганке Покровский монастырь, где хранятся мощи святой Матроны Московской. С начала Страстной недели, 13 апреля, все столичные храмы и монастыри РПЦ закрыли по рекомендации Роспотребнадзора.

Как сообщает Интерфакс, на входе у посетителей просят надеть маску и измеряют температуру. Внутри они с соблюдением дистанции могут приложиться к мощам святой Матроны (после каждого верующего стекло протирают), подать записки и набрать освященной воды.

Внутри монастырского собора днем было около 15 посетителей, хотя до пандемии их обычно насчитывалось больше сотни. Не было и цветов у мощей святой Матроны, отмечает агентство. В руководстве РПЦ, которое ввело в апреле ответственность для московских священников за несоблюдение коронавирусных мер, еще не комментировали это. В Госдуме говорили, что ожидают открытия храмов к празднику Вознесения 28 мая.

Теги:
монастыри, изоляция, москва, рпц, коронавирус, va

Собянин предложил открыть непродовольственные магазины с 1 июня и разрешить москвичам гулять по графику

Политика3 334

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С 1 июня в Москве начнут работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми, например химчистки и ремонтные мастерские. Об этом решении мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Помомо этого, градоначальник предложил со следующей недели разрешить москвичам гулять по графику, который могут установить жители каждого дома. По словам Собянина, это решение далось ему нелегко, ведь «если сказать "гуляем как хотим и где хотим", то на улицах Москвы будет людей как на первомайской демонстрации».

«Надо сделать максимально простую, доступную схему (прогулок жителей — ред.), но все-таки, чтобы не все в раз. Я думаю, что все будет нормально, но надо страховаться в этой истории», – добавил мэр.

Путин похвалил Собянина за работу, отметив, что ситуация в городе стабилизируется. На фоне этого президент попросил Собянина помочь регионам и отправить туда бригады московских врачей и запасы лекарств. Градоначальник в свою очередь пообещал направить туда необходимое оборудование и специалистов.

На прошлой неделе Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничений в Москве. Свою работу уже возобновили промышленные предприятия и стройки, а также МФЦ и сервисы каршеринга.

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Теги:
коронавирус, собянин
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