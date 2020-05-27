Собянин предложил открыть непродовольственные магазины с 1 июня и разрешить москвичам гулять по графику

С 1 июня в Москве начнут работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми, например химчистки и ремонтные мастерские. Об этом решении мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Помомо этого, градоначальник предложил со следующей недели разрешить москвичам гулять по графику, который могут установить жители каждого дома. По словам Собянина, это решение далось ему нелегко, ведь «если сказать "гуляем как хотим и где хотим", то на улицах Москвы будет людей как на первомайской демонстрации».

«Надо сделать максимально простую, доступную схему (прогулок жителей — ред.), но все-таки, чтобы не все в раз. Я думаю, что все будет нормально, но надо страховаться в этой истории», – добавил мэр.

Источник Интерфакса утверждает, что москвичам разрешат гулять три раза в неделю — два раза в рабочие дни, один раз в выходной, а график для каждого дома будет размещен на сайте mos.ru. При этом с пяти до девяти утра гулять можно будет без ограничений.

Путин похвалил Собянина за работу, отметив, что ситуация в городе стабилизируется. На фоне этого президент попросил Собянина помочь регионам и отправить туда бригады московских врачей и запасы лекарств. Градоначальник в свою очередь пообещал направить туда необходимое оборудование и специалистов.

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На прошлой неделе Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничений в Москве. Свою работу уже возобновили промышленные предприятия и стройки, а также МФЦ и сервисы каршеринга.