Мосгорсуд оставил под арестом основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Мосгорсуд признал законным решение об аресте основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у сотрудника правоохранительных органов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Теперь Воронцов останется в СИЗО до 6 июля. Ранее решение о его аресте вынес Тверской суд Москвы.

Против бывшего оперуполномоченного, который создал проект для помощи сотрудникам правоохранительных органов, возбудили сразу два уголовных дела: о вымогательстве за нераспространение фотографий личного характера и об изготовлении порнографических материалов группой лиц. По этому же делу проходит один из администраторов паблика и бывший сотрудник ФСИН Игорь Худяков из Вологды, которого также арестовали.

Как сообщали «Открытые медиа», по первому делу обвинение против Воронцова основывается на показаниях трех человек, а в материалах нет ни переписок, ни звонков. При этом, по версии следствия, Воронцов якобы вымогал деньги через соцсети и мессенджеры. Правоохранителям даже пришлось объявить о поиске пострадавших от действий создателя паблика.

Позже адвокаты рассказали, что в переписке Воронцова и предполагаемого потерпевшего Расима Курбанова нет ни слова о вымогательстве: напротив, Курбанов неоднократно просил Воронцова о помощи в восстановлении на работе в МВД, после того, как его интимные фотографии появились в интернете.