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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
В Москве 6 июня планируют провести книжный фестиваль «Красная площадь»
Книжный фестиваль «Красная площадь» может состояться в центре Москвы уже 6 июня. Об этом, как передает ТАСС, рассказал глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
«Если у нас все удастся, мы согласуем регламент для проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить», — сообщил он.
Фестиваль на Красной площади по традиции решили приурочить ко дню русского языка, который отмечают в день рождения Александра Пушкина. Сейчас организаторы согласовывают программу проведения массового мероприятия с Роспотребнадзором.
Подготовка ведется несмотря на то, что в городе пока действует режим всеобщей самоизоляции и любые массовые мероприятия остаются под запретом. Столица по-прежнему лидирует по числу новых выявленных случаев коронавируса: за последние сутки инфекцию нашли у 2140 человек.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что до этого четыре года подряд контракты на проведение фестиваля получал Российский книжный союз, который возглавляет бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Госконтракты на общую сумму в 250 миллионов рублей организация получила без конкурса. Основанием для заключения договора без тендера послужили «авария, иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, непреодолимая сила».
Теги:sn, самоизоляция, тендер, москва
Кремль: день парада Победы 24 июня могут объявить выходным
24 июня могут объявить выходным в связи с проведением в этот день парада Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).
Пресс-секретарь президента также оценил возможность снятия ограничений в Москве к 24 июня. «Все-таки до этой даты еще месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируют положительные тенденции», — заявил он. Песков рассказал, что эпидемиологическую обстановку в городе мэр столицы Сергей Собянин обсудит с президентом Владимиром Путиным сегодня.
Главный парад Победы на Красной площади 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. Более чем в 40 российских городах тогда прошли торжественные пролеты авиации. Провести парад 24 июня, в День Военно-морского флота, Путин распорядился накануне.