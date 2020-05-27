В Москве 6 июня планируют провести книжный фестиваль «Красная площадь» 

Книжный фестиваль «Красная площадь» может состояться в центре Москвы уже 6 июня. Об этом, как передает ТАСС, рассказал глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

«Если у нас все удастся, мы согласуем регламент для проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить», — сообщил он.

Фестиваль на Красной площади по традиции решили приурочить ко дню русского языка, который отмечают в день рождения Александра Пушкина. Сейчас организаторы согласовывают программу проведения массового мероприятия с Роспотребнадзором.

Подготовка ведется несмотря на то, что в городе пока действует режим всеобщей самоизоляции и любые массовые мероприятия остаются под запретом. Столица по-прежнему лидирует по числу новых выявленных случаев коронавируса: за последние сутки инфекцию нашли у 2140 человек.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что до этого четыре года подряд контракты на проведение фестиваля получал Российский книжный союз, который возглавляет бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Госконтракты на общую сумму в 250 миллионов рублей организация получила без конкурса. Основанием для заключения договора без тендера послужили «авария, иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, непреодолимая сила».