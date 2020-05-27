Кремль: день парада Победы 24 июня могут объявить выходным

24 июня могут объявить выходным в связи с проведением в этот день парада Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

Пресс-секретарь президента также оценил возможность снятия ограничений в Москве к 24 июня. «Все-таки до этой даты еще месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируют положительные тенденции», — заявил он. Песков рассказал, что эпидемиологическую обстановку в городе мэр столицы Сергей Собянин обсудит с президентом Владимиром Путиным сегодня.

Главный парад Победы на Красной площади 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. Более чем в 40 российских городах тогда прошли торжественные пролеты авиации. Провести парад 24 июня, в День Военно-морского флота, Путин распорядился накануне.