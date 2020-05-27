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№ 54 от 27 мая 2020

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Кремль: день парада Победы 24 июня могут объявить выходным

Общество63

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24 июня могут объявить выходным в связи с проведением в этот день парада Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости). 

Пресс-секретарь президента также оценил возможность снятия ограничений в Москве к 24 июня. «Все-таки до этой даты еще месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируют положительные тенденции», — заявил он. Песков рассказал, что эпидемиологическую обстановку в городе мэр столицы Сергей Собянин обсудит с президентом Владимиром Путиным сегодня.

Главный парад Победы на Красной площади 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. Более чем в 40 российских городах тогда прошли торжественные пролеты авиации. Провести парад 24 июня, в День Военно-морского флота, Путин распорядился накануне. 

Теги:
em, песков, коронавирус, парад победы, выходной

Доктор Мясников назвал допустимым убийство человека за оскорбления

Общество1 581

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Телеведущий, врач и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников считает, что за оскорбления чести и достоинства можно убивать. Своим мнением медик поделился в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube. 

В ходе беседы Мясников рассказал историю своего друга, который после охоты вступил в словесную перепалку с тремя мужчинами и в результате убил одного из них. 

«Они его оскорбили, он хакас, у него такая внешность. Вот он одного убил, двух не догнал. А на суде, когда его стали судить, сказал: "да, убил, и еще бы убил за такие слова". А попав в тюрьму он еще кого-то убил», — уточнил врач детали этой истории. 

Мясников подчеркнул, что преступление его приятель совершил для отстаивания своей чести и достоинства, а не ради грабежа. «Я считаю, что да, я его понимаю», — ответил Мясников на вопрос ведущей о том, можно ли убивать за оскорбления. 

Это не первое неоднозначное заявление Мясникова. На прошлой неделе, комментируя ситуацию с уровнем смертности от коронавируса, врач заявил, что те, «кому положено умереть — помрут». До этого журналист Ирина Шихман пожаловалась, что за 30-минутное интервью официальный руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом запросил у нее 80 тысяч рублей.

Теги:
sn, коронавирус, смерть, собчак, мясников доктор
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