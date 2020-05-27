Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
В Калмыкии суд прекратил дело о клевете в отношении вдовы бывшего мэра Лужкова
Мировой суд в столице Калмыкии Элисте прекратил уголовное дело в отношении вдовы экс мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшей владелицы компании «Интеко» Елены Батуриной. Подавший на нее заявление о клевете отказался от требований, рассказали ТАСС в суде.
Дело в отношении Батуриной, которая остается богатейшей женщиной страны, возбудили в декабре прошлого года по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора, который был вице-президентом «Интеко».
В настоящий момент между родственниками идет судебное разбирательство в Австрии из-за того, что у них на руках оказались разные версии приложений договора об урегулировании взаимных претензий.
Манжеев оспаривал слова Батуриной в ходе судебного разбирательства в Австрии, что он якобы незаконно получил доступ к ее средствам с помощью поддельных документов и стал из-за этого в России фигурантом уголовного дела. Из-за неявок в суд Батурину в декабре объявляли в розыск, однако вскоре решение отменили.
В 2013 году шурина Лужкова признали виновным в крупном мошенничестве с векселями компании «Интеко» и приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Он был арестован в ноябре 2011 года, когда пытался обналичить вексель строительной фирмы «Интеко» на сумму более 10 миллионов рублей.
Жительница Челябинска побила полицейского после замечания об отсутствии маски в магазине
Жительница Челябинска ударила полицейского, когда тот сделал ей замечание из-за отсутствия защитной маски в магазине. Об этом сообщает управление СК по региону.
Инцидент произошел 25 мая, женщина пошла в магазин вместе с супругом. Полицейские предложили паре надеть маски, но жительница Челябинска в ответ нанесла одному из правоохранителей несколько ударов, отметили в СК.
В МВД уточнили, что женщина начала вести себя агрессивно, когда полиция стала составлять протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП) на ее мужа. Обоих доставили в отделение полиции, где на мужчину составили еще один протокол о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП).
В отношении жительницы Челябинска возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.
В Челябинской области обязательное ношение масок в общественных местах действует с 12 мая. Начальник правового отдела МВД по региону Александр Пашнин отмечал, что за неисполнение этого требования может грозить штраф от 1 тысячи рублей до 30-ти.