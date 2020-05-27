В Калмыкии суд прекратил дело о клевете в отношении вдовы бывшего мэра Лужкова

Мировой суд в столице Калмыкии Элисте прекратил уголовное дело в отношении вдовы экс мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшей владелицы компании «Интеко» Елены Батуриной. Подавший на нее заявление о клевете отказался от требований, рассказали ТАСС в суде.

Дело в отношении Батуриной, которая остается богатейшей женщиной страны, возбудили в декабре прошлого года по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора, который был вице-президентом «Интеко».

В настоящий момент между родственниками идет судебное разбирательство в Австрии из-за того, что у них на руках оказались разные версии приложений договора об урегулировании взаимных претензий.

Манжеев оспаривал слова Батуриной в ходе судебного разбирательства в Австрии, что он якобы незаконно получил доступ к ее средствам с помощью поддельных документов и стал из-за этого в России фигурантом уголовного дела. Из-за неявок в суд Батурину в декабре объявляли в розыск, однако вскоре решение отменили.

В 2013 году шурина Лужкова признали виновным в крупном мошенничестве с векселями компании «Интеко» и приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Он был арестован в ноябре 2011 года, когда пытался обналичить вексель строительной фирмы «Интеко» на сумму более 10 миллионов рублей.