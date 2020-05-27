Доктор Мясников назвал допустимым убийство человека за оскорбления

Телеведущий, врач и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников считает, что за оскорбления чести и достоинства можно убивать. Своим мнением медик поделился в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

В ходе беседы Мясников рассказал историю своего друга, который после охоты вступил в словесную перепалку с тремя мужчинами и в результате убил одного из них.

«Они его оскорбили, он хакас, у него такая внешность. Вот он одного убил, двух не догнал. А на суде, когда его стали судить, сказал: "да, убил, и еще бы убил за такие слова". А попав в тюрьму он еще кого-то убил», — уточнил врач детали этой истории.

Мясников подчеркнул, что преступление его приятель совершил для отстаивания своей чести и достоинства, а не ради грабежа. «Я считаю, что да, я его понимаю», — ответил Мясников на вопрос ведущей о том, можно ли убивать за оскорбления.

Это не первое неоднозначное заявление Мясникова. На прошлой неделе, комментируя ситуацию с уровнем смертности от коронавируса, врач заявил, что те, «кому положено умереть — помрут». До этого журналист Ирина Шихман пожаловалась, что за 30-минутное интервью официальный руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом запросил у нее 80 тысяч рублей.