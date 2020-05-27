Жительница Челябинска побила полицейского после замечания об отсутствии маски в магазине

Жительница Челябинска ударила полицейского, когда тот сделал ей замечание из-за отсутствия защитной маски в магазине. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел 25 мая, женщина пошла в магазин вместе с супругом. Полицейские предложили паре надеть маски, но жительница Челябинска в ответ нанесла одному из правоохранителей несколько ударов, отметили в СК.

В МВД уточнили, что женщина начала вести себя агрессивно, когда полиция стала составлять протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП) на ее мужа. Обоих доставили в отделение полиции, где на мужчину составили еще один протокол о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП).

В отношении жительницы Челябинска возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.

В Челябинской области обязательное ношение масок в общественных местах действует с 12 мая. Начальник правового отдела МВД по региону Александр Пашнин отмечал, что за неисполнение этого требования может грозить штраф от 1 тысячи рублей до 30-ти.