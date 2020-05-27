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№ 54 от 27 мая 2020

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Жительница Челябинска побила полицейского после замечания об отсутствии маски в магазине

Общество2

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Жительница Челябинска ударила полицейского, когда тот сделал ей замечание из-за отсутствия защитной маски в магазине. Об этом сообщает управление СК по региону. 

Инцидент произошел 25 мая, женщина пошла в магазин вместе с супругом. Полицейские предложили паре надеть маски, но жительница Челябинска в ответ нанесла одному из правоохранителей несколько ударов, отметили в СК. 

В МВД уточнили, что женщина начала вести себя агрессивно, когда полиция стала составлять протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП) на ее мужа. Обоих доставили в отделение полиции, где на мужчину составили еще один протокол о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП). 

В отношении жительницы Челябинска возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения. 

В Челябинской области обязательное ношение масок в общественных местах действует с 12 мая. Начальник правового отдела МВД по региону Александр Пашнин отмечал, что за неисполнение этого требования может грозить штраф от 1 тысячи рублей до 30-ти. 

Теги:
уголовное дело, челябинск, em

«Тайга.инфо»: для голосования за поправки в Конституцию во дворах установят тенты и столы

Общество202

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Центральная избирательная комиссия одобрила создание нескольких видов участков для голосования по поправкам в Конституцию, рассказали «Тайге.инфо» сотрудники региональных избиркомов. В помещениях разместят только участки с КОИБами (приборами для посчета голосов), а остальные — организуют прямо на улице.

Во дворах домов поставят открытые тенты: «У избирательных участков не будет никаких "стенок", просто жерди и натяжная крыша <..> Кабинки будут везде без занавесок. Их запретили», — пишет издание. Другой вариант не предполагает и кабинок: жителям будут выдавать бланки для заполнения в квартирах, которые те после этого будут возвращать на расположенный в их подъезде столик.

Регионам сказали самостоятельно определиться с деталями подготовки в рамках общих рекомендаций ЦИК, которые еще не были оформлены документально, уточняют собеседники «Тайги.инфо». Процедура пройдет не раньше 4−5 июля, добавили они. Согласно самому закону о поправках, день голосования должны объявить как минимум за 30 суток; СМИ называли возможной датой 8 июля — день памяти Петра и Февронии.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что ожидает также использование в «трех-четырех регионах» электронного голосования, которое в прошлом сентябре испытали на выборах в Мосгордуму. Заявку на его проведение в рамках голосования за поправки в Конституцию пока подала только Москва. Мосгоризбирком планировал, что проголосовать на сайте мэрии можно будет в течение 4 дней. Всего на проведение всероссийского опроса из бюджета выделили 14,8 млрд рублей.

 

Материал подготовлен в рамках объединения журналистов «Синдикат-100»

Теги:
выборы, голосование, поправки в конституцию, конституция, va
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