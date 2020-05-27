«Тайга.инфо»: для голосования за поправки в Конституцию во дворах установят тенты и столы

Центральная избирательная комиссия одобрила создание нескольких видов участков для голосования по поправкам в Конституцию, рассказали «Тайге.инфо» сотрудники региональных избиркомов. В помещениях разместят только участки с КОИБами (приборами для посчета голосов), а остальные — организуют прямо на улице.

Во дворах домов поставят открытые тенты: «У избирательных участков не будет никаких "стенок", просто жерди и натяжная крыша <..> Кабинки будут везде без занавесок. Их запретили», — пишет издание. Другой вариант не предполагает и кабинок: жителям будут выдавать бланки для заполнения в квартирах, которые те после этого будут возвращать на расположенный в их подъезде столик.

Регионам сказали самостоятельно определиться с деталями подготовки в рамках общих рекомендаций ЦИК, которые еще не были оформлены документально, уточняют собеседники «Тайги.инфо». Процедура пройдет не раньше 4−5 июля, добавили они. Согласно самому закону о поправках, день голосования должны объявить как минимум за 30 суток; СМИ называли возможной датой 8 июля — день памяти Петра и Февронии.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что ожидает также использование в «трех-четырех регионах» электронного голосования, которое в прошлом сентябре испытали на выборах в Мосгордуму. Заявку на его проведение в рамках голосования за поправки в Конституцию пока подала только Москва. Мосгоризбирком планировал, что проголосовать на сайте мэрии можно будет в течение 4 дней. Всего на проведение всероссийского опроса из бюджета выделили 14,8 млрд рублей.

Материал подготовлен в рамках объединения журналистов «Синдикат-100»