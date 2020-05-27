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№ 54 от 27 мая 2020

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В Москве задержали муниципального депутата за пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» 

Общество131

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В Москве полиция задержала муниципального депутата района Проспект Вернадского Елену Филину, вышедшую с пикетом в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» к зданию главного управления МВД на Петровке. Об этом «Новой газете» сообщила сама депутат. 

Елена Филина. Фото: Илья Азар

«Вчера моих коллег задержали во время такого же пикета, поэтому сегодня на пикет решила выйти я. Я стояла вообще на пустой улице, которая довольно широкая, там очень большое расстояние между людьми», — отметила она. 

Сотрудники правоохранительных органов подошли к Филиной спустя десять минут после начала пикета на Петровке. Они заявили, что женщина нарушает указ мэра Москвы о всеобщей самоизоляции, после чего ее увезли в ОВД «Тверской». Свое решение правоохранители мотивировали тем, что депутат якобы «привлекает людей», хотя, по ее словам, на улице прохожих практически не было.

На пикет Филина вышла в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и других фигурантов этого дела. Накануне на Петровке за аналогичный пикет полиция задержала спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и активиста Виктора Немытова.

Дополняется

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Теги:
sn, задержание, пикеты, «Омбудсмен полиции»
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