В Югре составили протоколы на жителей поселка, перекрывших дорогу после закрытия на карантин

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники МВД составили протоколы на жителей пгт Федоровский, которые накануне участвовали в перекрытии дороги на въезде в населенный пункт. Они требовали ослабить карантинные меры, после того как из-за вспышки коронавируса там ограничили выезд и установили КПП.

Пропускной пункт в поселке городского типа в 50 км к северу от Сургута, где выявили 68 зараженных коронавирусом, а еще 400 человек остаются под наблюдением, появился 23 мая. Для передвижения через него необходимо получить разрешение от районной администрации либо пропуск на специальном интернет-портале. Жители жаловались на сбои этого сайта и пробки у КПП из-за долгих проверок.

Днем 26 мая стоявшие у КПП автомобилисты перекрыли дорогу и устроили забастовку. На видео, опубликованном изданием «К-Информ», они возмущались тем, что им ограничили свободный выезд, а также спрашивали, почему глава пгт не ввел режим чрезвычайной ситуации. Прибывший на место глава населенного пункта Николай Рудышин заявил, что это полномочия губернатора и Роспотребнадзора. «Вам сказали, вы исполнили. Где ваше мужское "я"?» — ответили ему на это жители.

На заседании оперативного штаба правительства ХМАО по коронавирусу руководитель главка МВД Василий Романица рассказал, что на четырех человек составили административные протоколы. «С собравшимися гражданами проведена разъяснительная беседа <..> в кратчайший срок собравшиеся разъехались. Грубых нарушений общественного порядка не было допущено», — цитирует его выступление Znak.com. Всего в регионе выявили 1755 заболевших коронавирусом, из них более 500 в Сургутском районе, где находится Федоровский. Из-за вспышки там были закрыты еще несколько населенных пунктов.