На Кубани СК начал проверку действий полицейских, задержавших местного жителя и оставивших его детей одних на улице

Глава управления Следственного комитета про Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил проверить информацию о том, что при задержании местного жителя Владимира Бублика, его детей, которые находились вместе с ним, оставили одних на улице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 18 мая, рассказали «Медиазоне» в «Апологии протеста». Бублик с детьми был на велопрогулке и остановился на детской площадке в Крымском районе, именно тогда его задержали. Мужчина просил силовиков вызвать мать детей Ларису Бублик или предпринять меры, чтобы не оставлять их одних на улице. Детям восемь и десять лет, у одного из них инвалидность.

Полицейские требования Бублика проигнорировали, отмечает «Апология протеста». Плачущих детей на улице заметили случайные прохожие, которые дозвонились до матери. Лариса Бублик планировала подать жалобу в прокуратуру и СК на полицейских, оставивших детей без присмотра.