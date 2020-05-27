После заражения коронавирусом во всем мире скончались более 350 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, собирающего информацию о ситуации с COVID-19 в 188 странах и регионах.

На первом месте по числу смертей находятся США, где инфекцию выявили более чем у 1,5 миллиона граждан. В этой стране число летальных исходов приблизилось к 99 тысячам. С начала апреля и до середины мая медики ежедневно фиксировали более тысячи смертей.

На втором месте по уровню смертности от COVID-19 находится Великобритания, где скончались более 37 тысяч человек, на третьем — Италия с 32 тысячами погибших. Следом идут Франция (28,5 тысячи смертей), Испания (более 27 тысяч). Наиболее стремительный рост числа летальных исходов на данный момент зарегистрирован в Бразилии, где уже умерли более 24 тысяч пациентов с COVID-19.

По числу заразившихся эта страна сейчас вышла на второе место, местные врачи выявлили инфекцию у 391 тысячи граждан. Таким образом, Бразилия оставивила позади Россию, где за последние сутки количество зафиксированных случаев превысило 370 тысяч, а число жертв, согласно официальной статистике, достигло 3 968.