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№ 54 от 27 мая 2020

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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к первым двум этапам снятия ограничений

Общество658

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Роспотребнадзор считает, что Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева объяснила, что есть три показателя, позволяющие городу отменять режим самоизоляции: коэффициент распространения инфекции (он должен быть менее единицы на протяжении 70 дней), наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения (384 человека на 100 тысяч).

«Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. <...> Москва — абсолютный лидер по тестированию», — сказала она.

В столице за последние сутки выявлено 2140 заразившихся, что стало самым низким показателем с 23 апреля. Скончались 73 человека, выздоровели — 5839. Рекордный прирост по последнему показателю (8033 пациента) зафиксировали накануне.

В Москве уже возобновили работу промышленные предприятия, стройки, МФЦ и каршеринг (взять машину в аренду можно как минимум на пять дней), а волонтеров с 26 мая начали пускать в приюты для животных. При этом мэр столицы Сергей Собянин 22 мая заявлял о необходимости сохранения режима самоизоляции и пропускной системы.

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Теги:
em, москва, коронавирус
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