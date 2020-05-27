Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к первым двум этапам снятия ограничений

Роспотребнадзор считает, что Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева объяснила, что есть три показателя, позволяющие городу отменять режим самоизоляции: коэффициент распространения инфекции (он должен быть менее единицы на протяжении 70 дней), наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения (384 человека на 100 тысяч).

«Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. <...> Москва — абсолютный лидер по тестированию», — сказала она.

В столице за последние сутки выявлено 2140 заразившихся, что стало самым низким показателем с 23 апреля. Скончались 73 человека, выздоровели — 5839. Рекордный прирост по последнему показателю (8033 пациента) зафиксировали накануне.

В Москве уже возобновили работу промышленные предприятия, стройки, МФЦ и каршеринг (взять машину в аренду можно как минимум на пять дней), а волонтеров с 26 мая начали пускать в приюты для животных. При этом мэр столицы Сергей Собянин 22 мая заявлял о необходимости сохранения режима самоизоляции и пропускной системы.