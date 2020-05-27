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№ 54 от 27 мая 2020

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В России выявили 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 370 тысяч

Общество907

907
 

За последние сутки в России зарегистрировали 8338 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб. Это наименьший прирост в стране с 1 мая, когда инфекция подтвердилась у 7,9 тысяч человек.

В последнюю неделю показатель суточного прироста колебался на уровне 8,6 - 9,4 тысяч, но не опускался ниже 8,5 тысяч. Всего с начала эпидемии в России заболели 370 680 тысяч человек, активными остаются 224,5 тысяч случаев. За сутки от коронавируса скончался 161 пациент, общее число его жертв составило 3968. При этом еще 11 079 человек выздоровели.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Москве (2140), но этот прирост оказался самым низким с 29 апреля.

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В Иркутской области экс-сотрудников ФСБ обвинили в подбросе подозреваемым золота и серебра

Общество395

395
 

Бывших сотрудников управления ФСБ, служивших в городе Бодайбо Иркутской области, обвинили в том, что они подбрасывали подозреваемым золото и серебро, а также похищали и избивали местных предпринимателей, добиваясь от них признаний. С материалами уголовного дела против них ознакомился «Коммерсант».

По делу проходят экс-глава отделения ФСБ по Бодайбо Сергей Поляков, его подчиненный Юрий Черников и гражданский Виталий Войлошников. Один сотрудник отделения Максим Сандул находится в розыске. Им вменяют в том числе превышение полномочий, фальсификацию доказательств, незаконный обороте драгметаллов, похищение людей, нарушение неприкосновенности жилища (ст. 286, 303, 191, 127, 139 УК). 

По версии следствия, в 2014–2016 годах, когда Поляков руководил отделением УФСБ, от обвиняемых по уголовным делам добивались признания вины путем подброса им драгоценных металлов. Это позволяло рассматривать их дела в особом порядке.

В частности, экс-полицейский Павел Бежин утверждал, что более чем двухкиллограмовый слиток из золота и серебра ему подбросили оперативники в 2015 году. Тогда, по его словам, он по дороге из Бодайбо в Иркутск зашел к знакомой за вареньем. В доме мужчину задержали.

Бежин заявил, что его избили, а Поляков и Черников предложили ему подкинуть золото главе отдела МВД «Бодайбинский», либо руководителю отделения ОЭБиПК, от чего тот отказался. После этого слиток нашли в машине Бежина. Он получил два года условно. Жалобу на приговор облсуд отклонил. 

Адвокат Полякова Елена Аполь отметила, что пока в суд поступила часть дела, включившая несколько эпизодов. По ним проходят восемь пострадавших, а всего их около 50 человек. Защитник говорит, что дело строится лишь на показаниях пострадавших. «А это те люди, которые ранее были задействованы в незаконном обороте золота. Они были осуждены, отбыли сроки и уже вышли на свободу. Теперь они заявляют, что их осудили незаконно, что драгметалл им подбрасывали оперативники», — говорит она.

«Коммерсант» отмечает, что если суд признает Полякова виновным, то потерпевших реабилитируют, и они смогут претендовать на компенсации как незаконно осужденные. Первоначально заседание должно было пройти в Иркутске, но позже по нему заявили присяжных, поэтому решили перенести в Читу. Точная дата пока не известна. 

Теги:
em, уголовное дело, иркутская область, фсб
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