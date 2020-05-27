В Иркутской области экс-сотрудников ФСБ обвинили в подбросе подозреваемым золота и серебра

Бывших сотрудников управления ФСБ, служивших в городе Бодайбо Иркутской области, обвинили в том, что они подбрасывали подозреваемым золото и серебро, а также похищали и избивали местных предпринимателей, добиваясь от них признаний. С материалами уголовного дела против них ознакомился «Коммерсант».

По делу проходят экс-глава отделения ФСБ по Бодайбо Сергей Поляков, его подчиненный Юрий Черников и гражданский Виталий Войлошников. Один сотрудник отделения Максим Сандул находится в розыске. Им вменяют в том числе превышение полномочий, фальсификацию доказательств, незаконный обороте драгметаллов, похищение людей, нарушение неприкосновенности жилища (ст. 286, 303, 191, 127, 139 УК).

По версии следствия, в 2014–2016 годах, когда Поляков руководил отделением УФСБ, от обвиняемых по уголовным делам добивались признания вины путем подброса им драгоценных металлов. Это позволяло рассматривать их дела в особом порядке.

В частности, экс-полицейский Павел Бежин утверждал, что более чем двухкиллограмовый слиток из золота и серебра ему подбросили оперативники в 2015 году. Тогда, по его словам, он по дороге из Бодайбо в Иркутск зашел к знакомой за вареньем. В доме мужчину задержали.

Бежин заявил, что его избили, а Поляков и Черников предложили ему подкинуть золото главе отдела МВД «Бодайбинский», либо руководителю отделения ОЭБиПК, от чего тот отказался. После этого слиток нашли в машине Бежина. Он получил два года условно. Жалобу на приговор облсуд отклонил.

Адвокат Полякова Елена Аполь отметила, что пока в суд поступила часть дела, включившая несколько эпизодов. По ним проходят восемь пострадавших, а всего их около 50 человек. Защитник говорит, что дело строится лишь на показаниях пострадавших. «А это те люди, которые ранее были задействованы в незаконном обороте золота. Они были осуждены, отбыли сроки и уже вышли на свободу. Теперь они заявляют, что их осудили незаконно, что драгметалл им подбрасывали оперативники», — говорит она.

«Коммерсант» отмечает, что если суд признает Полякова виновным, то потерпевших реабилитируют, и они смогут претендовать на компенсации как незаконно осужденные. Первоначально заседание должно было пройти в Иркутске, но позже по нему заявили присяжных, поэтому решили перенести в Читу. Точная дата пока не известна.