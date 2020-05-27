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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Отрицающий COVID-19 настоятель Среднеуральского монастыря предстанет перед церковным судом
Иван Жилинспецкор
Екатеринбургская епархия РПЦ заявила, что деятельность отрицающего пандемию коронавируса и призывающего к нарушению самоизоляции настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена церковным судом. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл также запретил его в священнослужении и лишил права ношения наперсного креста.
«Я неоднократно имел с Вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз, и в присутствии других людей относительно содержания Ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву», — заявил митрополит.
Настоятель епархии также запретил схиигумену Сергию проводить службы, принимать исповеди и покидать территорию скита без благословения.
Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий накануне выступил с «беседой с душой русского народа», в которой рассказал, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вживлять чипы. А также назвал власть в стране «сатанинской».
При этом в конце апреля отец Сергий был лишен права проповедовать из-за своего обращения к верующим от 26 апреля, в котором он заявил, что коронавируса не существует, и проклял тех, кто призывает из-за эпидемии закрывать храмы.
Теги:kb, коронавирус, рпц, урал
Twitter маркировал посты Трампа о голосовании по почте как недостоверные. Тот обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы
Twitter маркировал как содержащие недостоверную информацию два поста президента США Дональда Трампа о возможных фальсификациях при голосовании по почте. Тот обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную гонку.
В твитах, о которых идет речь, Трамп критиковал предложение губернатора Калифорнии провести голосование на выборах президента по почте. По мнению американского лидера, «почтовые ящики будут разграблены, избирательные бюллетени — подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем».
Соцсеть отметила посты гиперссылкой со словами «Узнайте факты о голосовании по почте». При переходе по ней пользователь может увидеть подборку фактов и твитов со статьями, содержащих противоположное утверждениям Трампа мнение. В Twitter объяснили, что таким образом стремятся «обеспечить дополнительный контекст вокруг избирательных бюллетеней».
Президент США, в свою очередь, обвинил соцсеть по вмешательстве в избирательную кампанию и попытке подавить свободу слова. «Они говорят, что мое заявление о голосовании по почте, которое приведет к массовой коррупции и фальсификации, неверно, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми CNN и Washington Post», — написал президент.